Жара, ветер и грозы ждут Жамбылскую область: какой будет погода в мае

Регион окажется во власти переменчивой погоды, а аномальный зной будет сменяться резкими похолоданиями, грозовыми дождями и пыльными бурями, передает корреспондент агентства Kazinform.

По прогнозу синоптиков средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах +16,8…+21,5°C, что немного выше климатической нормы на один-два градуса. При этом количество осадков на большей части региона будет меньше нормы, и лишь на юге области — в пределах привычных значений.

Начало месяца ознаменуется дождями и грозами. Однако затем воздух начнет стремительно

прогреваться. Если в первые дни ночные температуры будут держаться в районе +9…+14°C, то позже они поднимутся до +15…+20°C. Днем столбики термометров совершат рывок с +23…+28°C до по-настоящему летних +31…+36°C.

В горных районах будет традиционно прохладнее — ночью около +6…+10°C, днем — от +18 до +28°C.

Ближе к середине месяца ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, а к концу первой декады –

кратковременное понижение температуры и очередная порция дождей. Середина мая обещает быть контрастной. Сначала ожидается мощная волна тепла — днем воздух нагреется до +34…+39°C, а в горных районах — до +32°C. Но за пиком жары последует резкое похолодание. Ночные температуры могут упасть до +8…+13°C, а в горах до +3°C. Дневной фон в эти дни не превысит +22…+27°C.

Перепады будут сопровождаться осадками и грозами.

Также в середине месяца прогнозируетсяусиление ветра, после чего температура вновь начнет расти.

Последняя треть месяца начнется с пыльной бури и частого шквалистого ветра. Погода снова будеть неустойчивой — ливни и грозы станут частым явлением. Температурный фон продолжит меняться и сначала ожидается очередной заход жары до +39°C, но затем начнется постепенное охлаждение.

В районе 20–25 мая днем станет заметно свежее — около +20…+25°C. Однако финал месяца вновь обещает быть теплым и к последним числам воздух прогреется до +25…+30°C днем, а ночные температуры установятся в диапазоне +13…+18°C.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о дождях, грозах и шквалистом ветре почти по всему Казахстану.