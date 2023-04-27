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Жара в СКО: растет количество возгораний травостоя

Автор:  
Олеся Жуковень
27 Апреля 2023, 07:45
Жара в СКО: растет количество возгораний травостоя Фото из открытых источников

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за повышения температуры воздуха возрос риск возникновения пожаров. Соответствующее предупреждение жителям региона отправила служба спасения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в апреле увеличилось количество возгораний травостоя и камыша. На территории Петропавловска, Тайыншинского, Кызылжарского, Шал акына, Есильского, и Мамлютского районов зафиксировали 133 таких случая. Общая площадь возгорания составила 55 га. Причина - нарушение элементарных правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнём.

«Огонь, тушение которого осложнялось сильными ветрами, был оперативно ликвидирован силами пожарных и сотрудников лесничества. Убедительно просим жителей области соблюдать меры пожарной безопасности и не разводить костры в лесах, вблизи дачных строений, сухостоя. В случае возникновении пожара немедленно сообщить о нём на номер 101 или 112, принять меры для тушения», - отметили в пресс-службе.

Сегодня, 27-го апреля, по области ожидается повышение температуры воздуха до 23-28 градусов, усиление юго-западного ветра на большей части региона до 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.


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