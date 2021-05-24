Жара в Нур-Султане: как переносить, чего остерегаться, как оказывать первую помощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эти дни в столице стоит сильная жара. Сегодня, к примеру, температура воздуха в Нур-Султане 33°С. В этой связи специалисты Казгидромета и врачи рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» о том, как долго продлится жара, как переносить жаркую погоду и чего стоит остерегаться.

25-26 мая на территории Казахстана сохраняется по-настоящему летняя погода

В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1° - в Мангыстауской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, на большей части Карагандинской, на востоке Кызылординской, на юге Павлодарской и на юго-западе Восточно-Казахстанской областей.

В РГП «Казгидромет» поделились консультативным сезонным прогнозом погоды на май. Количество осадков предполагается больше нормы – в Северо-Казахстанской, Павлодарской, на севере Костанайской области, меньше нормы - в Кызылординской, на большей части Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областей.

Какая погода ожидается в Нур-Султане в ближайшие три дня

«25-26 мая на территории Казахстана по-прежнему сохраняется по-настоящему летняя погода. Теплые и сухие воздушные массы с юга обусловят жаркие и сухие дни. На западе страны ожидаются 30…39°С, и даже на северной половине столбики термометров в дневные часы покажут нечасто наблюдающиеся 32…38°С. Но и южная и восточная половины республики не хотят уступать, температура будет стремительно повышаться, и достигнет отметки 30…40°С на юге и 30…36°С - на востоке. Однако с 27 мая на западные, а затем и на северные регионы начнет оказывать свое влияние антициклон из районов Западной Европы. Подпитываясь холодными северными потоками, он принесет ощутимое понижение температуры в западных регионах до 25…33°С, в северных - до 18…28°С», - отметили в Казгидромете.

В Нур-Султане 25 мая малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха составит ночью 17-19, днем 34-36 тепла. 26 мая в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем - 34-36 тепла.

27 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный составит 9-14, порывы 15-20 м/с Температура воздуха ночью будет 16-18, днем - 26-28 тепла.

Согласно еженедельному бюллетеню прогнозов индекса ультрафиолетовой радиации сегодня, 24 мая, столица находится на границе среднего и высокого классов опасности. А 25 и 26 мая - в зоне высокого класса опасности.

Рекомендации астанчанам: как следует одеваться

В связи с этим астанчанам следует носить солнцезащитные очки, шляпу, рубашку с длинными рукавами. Находиться в тени в околополуденное время. Использовать солнцезащитные крема. Казгидромет также рекомендует максимально сократить время пребывания на солнце с 11:00 до 16:00 часов дня.

Кому опасно пребывание на солнце в жаркую погоду

С медицинской точки зрения на вопросы о том, как переносить жару, для какой категории лиц опасна высокая температура и как оказывать первую помощь пострадавшему, ответил эксперт доказательной медицины доцент кафедры «Эпидемиология, биостатистика и доказательная медицина» Казахстанского медицинского университета ВШОЗ Рафаиль Кипшакбаев.

«Любая жара опасна абсолютно для всех. Естественно, в первую очередь, это лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной системы, почек. Также особая категория – дети. Чем младше ребенок, тем лабильнее у него механизмы терморегуляции. Соответственно, их тоже нужно уберечь от жары. Особая категория – лица с заболеваниями крови, онкологические, то есть дремлющие процессы в стадии ремиссии могут активизироваться при таком тепловом воздействии. Не зря людям с онкологическими заболеваниями не рекомендуется ходить в бани, сауны. Если учитывать возрастные категории, жара опасна пенсионерам. Пожилой возраст с жарой не дружит», - отметил эксперт.

Лицам, перенесшим инфаркт и инсульт, эксперт рекомендует продолжать принимать все то лечение, что им прописали. Они должны посоветоваться с лечащим врачом касательно того количества воды, которое должны употреблять, чтобы не случилось большой нагрузки на сердце.

«Сердечно-сосудистая система и почки взаимосвязаны. При каком-то нарушении большое количество воды пойдет не в пользу, а во вред. Количество воды нужно обговорить индивидуально с лечащим врачом. В целом следует беречься, избегать попадания прямых солнечных лучей», - отметил доктор.

Как переносить жару казахстанцам

В ходе беседы Рафаиль Кипшакбаев поделился рекомендацией, как переносить жару.

«Без надобности не нужно находиться на открытом солнце. То есть, если есть какие-то неотложные дела, нужно постараться перенести на утреннее либо на вечерние часы. Следует помнить, что в стране действует эпидемиологический режим. Находиться в маске или при необходимости в перчатках – достаточно тяжелое испытание. Если все-таки есть необходимость куда-то выходить, в одежде следует отдавать предпочтение светлым или белым тонам, натуральным тканям. Синтетика «не дышит», темные тона притягивают солнечный свет. Также не следует забывать о головном уборе во избежание солнечного удара», - отметил эксперт.

По словам доктора, в такие жаркие дни нужно потреблять необходимое количество воды. При этом следует пить обычную воду вместо сладких, газированных напитков. Они не восполняют необходимый объем воды.

«На востоке принято пить горячий зеленый чай в небольшом количестве. Он утоляет жажду. Механизмы терморегуляции включаются, и этого будет достаточно. Это альтернатива. А сладкие газированные напитки будут лишь увеличивать жажду», - добавил Рафаиль Кипшакбаев.

Как оказывается первая помощь пострадавшему из-за сильной жары

В завершение беседы эксперт рассказал пошаговую инструкцию о том, как оказывать первую помощь пострадавшему из-за сильной жары.

«Прежде всего, перенести человека в более прохладное место. Затем растегнуть воротник. Если человек в сознании, дать попить воды. Сразу же узнать, какие есть сопуствующие заболевания, чтобы принял таблетки. Если Вы увидели пожилого человека, ребенка или человека без сознания, стоит немедленно вызвать скорую помощь. Оказывать первую помощь должны те, кто осведомлен, как правильно помогать. Если Вы никогда этого не делали или только через фильмы знаете, как сделать массаж сердца или искусственное дыхание, Вы рискуете сломать ребра. Если Вы не знаете или не умеете, лучше не геройствовать, а позвать кого-то на помощь, потому что Вы только навредите, а не поможете», - отметил

Отметим, что доктор Рафаиль Кипшакбаев на профессиональной странице в Instagram @drrafhuan абсолютно бесплатно отвечает на вопросы людей и консультирует по вопросам COVID-19 и медицины в целом.

«Это мой личный вклад в борьбу с эпидемией», - отмечает эксперт доказательной медицины.