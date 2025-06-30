Жара в Италии и Испании: введен красный уровень тревоги

В связи с этим власти призывают к осторожности, поскольку засушливые условия, сильные ветры и волны тепла грозят лесными пожарами.

Несколько регионов Италии рассматривают возможность запрета некоторых видов работ в самые жаркие часы дня, поскольку по стране прокатилась сильная волна тепла: к утру воскресенья 29 июня в 21 городе был объявлен красный уровень опасности. Лацио, Тоскана, Калабрия, Апулия и Умбрия входят в число регионов, планирующих ввести эту меру в ответ на резкое повышение температуры.

Министерство здравоохранения Италии объявило в 17 из 27 городах наивысшее предупреждение о жаре, включая Рим, Милан и Неаполь. В Риме туристы искали тень возле Колизея и фонтана Треви, некоторые использовали зонтики и пили из общественных фонтанов, чтобы охладиться. Похожие сцены были зафиксированы в Милане и Неаполе, где уличные торговцы продавали лимонад, чтобы помочь жителям и гостям справиться с жарой.

В других частях Европы национальное метеорологическое агентство Испании AEMET предупредило, что июнь может стать самым жарким за всю историю наблюдений: в Севилье и других южных городах температура поднимется до 42 °C.

Органы здравоохранения Испании рекомендовали населению избегать физических нагрузок в период пиковой жары и соблюдать водный режим, особенно уязвимым группам населения, таким как пожилые люди и маленькие дети.

Эксперты связывают увеличение частоты и интенсивности волн тепла на юге Европы с глобальным изменением климата.

Высокие температуры также были зарегистрированы в Греции и Португалии, где местные жители и туристы искали спасения от экстремальной погоды.