Жара, пыльная буря и грозы: в 14 областях РК и Астане объявили штормовое предупреждение

В Астане во второй половине дня ожидаются пыльная буря, гроза, град. Ветер южный во второй половине дня порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области ожидается гроза, днем по области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, временами 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. В центре, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на северо-востоке Атырауской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается гроза. Ветер северный с переходом на юго-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На востоке, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность.

Днем в Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38-41 градус. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, шквал. Ветер северо-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20, временами 23 м/с. Днем сильная жара 35-36 градусов. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Кызылординской области на севере, в центре области пыльная буря. Ветер южный, юго-западный 9-14, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Мангистауской области ожидаются гроза, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается гроза, днем на западе, севере области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге области ожидается гроза, днем гроза, на западе, севере, юге области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в Туркестанской области ожидается сильная жара 40-43 градуса. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. На юге, востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.