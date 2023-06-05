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    00:32, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Жара ожидается на большей части Казахстана 5 июня

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 5 июня под влиянием отрога антициклона на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе, днем в горных районах юго-востока Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, в Атырауской области – град, на юго-западе страны ночью и утром ожидается туман. По республике сохраняется усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На западе Акмолинской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на юге Улытауской, на юго-востоке Актюбинской областей ожидается очень сильная жара.

    В Акмолинской, Жетысуской, Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Улытауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, на западе Туркестанской областей ожидается сильная жара.

    В Кызылординской, Жетысуской, Мангистауской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Абайской, Костанайской областях, на востоке Западно-Казахстанской, на востоке, севере Атырауской, на юго-востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на севере Алматинской, на северо-западе Восточно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Актюбинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность.


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