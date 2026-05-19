Жара, ливни и заморозки: каким будет лето в ВКО

Жителей Восточного Казахстана этим летом ждет резкая смена погоды — от почти сорокаградусной жары до проливных дождей, града и ночных заморозков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Консультативный прогноз на сезон опубликовали синоптики Казгидромет.

Июнь в регионе, по данным метеорологов, ожидается относительно комфортным — средняя температура будет близка к климатической норме. Однако спокойным начало лета назвать нельзя. Уже в первой декаде на востоке страны возможны ночные и утренние заморозки, особенно в горных районах. При этом днём воздух местами может прогреваться до +30…+38 градусов.

Синоптики предупреждают, что жаркие периоды будут резко сменяться похолоданием. Вместе с этим прогнозируются ливни, грозы, град и шквалистый ветер.

Июль, по прогнозу, станет самым «ровным» месяцем лета. Температурный фон ожидается в пределах нормы. Для восточных регионов это в среднем от +9 до +17 градусов в горной местности и значительно выше — в равнинных районах.

А вот август может оказаться заметно жарче привычного. На востоке Казахстана, как и в большинстве регионов страны, температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1–2 градуса. При этом осадков в последний месяц лета ожидается меньше обычного.

Особенно это может сказаться на пожароопасной обстановке. Для Восточного Казахстана, где уже начали вводить ограничения на посещение лесов из-за высокого класса пожарной опасности, сухой и жаркий август может стать серьёзным испытанием.

— В летний период ожидается неустойчивый характер погоды с чередованием жарких и прохладных периодов. На востоке страны сохраняется вероятность сильных осадков, гроз и усиления ветра, — сообщили синоптики.

При этом в Казгидромет напомнили, что сезонный прогноз носит консультативный характер и будет уточняться по мере изменения атмосферных процессов.

