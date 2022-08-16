Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости
Жара и засуха в Европе грозят катастрофическими последствиями
16 Августа 2022 22:12

Жара и засуха в Европе грозят катастрофическими последствиями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как заявили в Швейцарской ассоциации рыболовства SFA из-за экстремальной жары и засухи рыба гибнет в «исторических масштабах», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Здесь опасаются, что многие виды обитателей водоемов Центрального плато, южных предгорий Юры и восточной Швейцарии могут исчезнуть навсегда.

Уровень воды в Рейне - крупнейшей водной артерии Германии, в ближайшие дни может достичь критической отметки, сообщили в Федерального управления водных путей и судоходства (WSV). На участке между Майнцем и Кобленцем в понедельник он составил 32 сантиметра, что на пять ниже, чем накануне. Это существенно затрудняет транспортировку угля и бензина, в условиях охватившего Европу энергетического кризиса.

Во французской Жиронде производителей вин «Бордо» беспокоит состояние лоз: за последние три месяца дожди шли лишь дважды. Специалистам очевидно, что урожай в этом году будет меньше, чем обычно. Единственное утешение - вино может оказаться исключительного качества.


Фото: euronews.com


Новости по теме
Теплая погода сохранится на большей части Казахстана
Стоимость электроэнергии и газа для жителей Бельгии может превысить 10 тыс. евро
Китай выделил 10 млрд юаней на борьбу с засухой и обеспечение урожая
Читайте также
Умер Михаил Горбачев
Первую смерть от оспы обезьян зафиксировали в США
Казахстанец потерпел поражение на старте турнира в Тулузе
XX съезд Компартии Китая откроется 16 октября
Почти 98% узбекистанцев привились первой дозой вакцины от COVID-19
Назван новый симптом омикрон-штамма «кентавр»
Ревакцинацию от коронавируса детей с 5 лет одобрили в Японии
Стоимость электроэнергии и газа для жителей Бельгии может превысить 10 тыс. евро
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив