16 Августа 2022 22:12

Жара и засуха в Европе грозят катастрофическими последствиями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как заявили в Швейцарской ассоциации рыболовства SFA из-за экстремальной жары и засухи рыба гибнет в «исторических масштабах», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Здесь опасаются, что многие виды обитателей водоемов Центрального плато, южных предгорий Юры и восточной Швейцарии могут исчезнуть навсегда.

Уровень воды в Рейне - крупнейшей водной артерии Германии, в ближайшие дни может достичь критической отметки, сообщили в Федерального управления водных путей и судоходства (WSV). На участке между Майнцем и Кобленцем в понедельник он составил 32 сантиметра, что на пять ниже, чем накануне. Это существенно затрудняет транспортировку угля и бензина, в условиях охватившего Европу энергетического кризиса.

Во французской Жиронде производителей вин «Бордо» беспокоит состояние лоз: за последние три месяца дожди шли лишь дважды. Специалистам очевидно, что урожай в этом году будет меньше, чем обычно. Единственное утешение - вино может оказаться исключительного качества.

Фото: euronews.com