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Жара и засуха отразились на посевах в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
30 Июля 2019, 22:05
Жара и засуха отразились на посевах в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Жара, установившаяся в июле в Казахстане, в том числе и в Костанайской области, негативно отразилась на посевах. Причём речь идёт о серьёзных площадях, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления сельского хозяйства области Жансултан Таукенов, погодные условия этого года сложились для сельхозтоваропроизводителей не совсем благоприятными.

«Рост и развитие сельскохозяйственных культур в наиболее уязвимые фазы - кущения, выхода в трубку, цветения проходило в условиях засухи: атмосферной и почвенной, с температурой воздуха с 4-го по 22-е июля 35-40 градусов, при оптимальных для пшеницы по фазам развития от 10 до 25 градусов. Это, конечно, отразилось на состоянии посевов, хлеба низкорослые, изреженные, особенно в южных районах области, - отметил Жансултан Таукенов. — Засуха задела абсолютно все культуры. Из всего объема сева яровой пшеницы и других культур на площади более 600 тысяч га - это уже плохие посевы. Цифра может увеличиться, если не будет хороших дождей до 5-10 августа».

От жары значительно пострадали посевы в таких районах, как Камыститинский, Житикаринский, Аулиекольский, Наурзумский. Неплохая ситуация в Амангельдинском, Жангельдинском районах и Аркалыке, где урожайность ожидается на уровне прошлого года- 7-8 ц/га.

В целом, по словам Ж. Таукенова, в связи со сложившейся погодой на сегодня 1,8 млн га земли, или 45% - в удовлетворительном состоянии, 39-40% - в хорошем состоянии.

Костанайская область   Урожай   Сельское хозяйство  
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