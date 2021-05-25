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    00:57, 25 Май 2021 | GMT +6

    Жара и усиление ветра ожидаются 25 мая в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с западным антициклоном сохраняется погода преимущественно без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ»

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на юге, юго-востоке и западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге – пыльная буря, на юго-востоке возможен град.

    В Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, возможен град.

    В Туркестанской, днем Кызылординской областях местами - пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области – шквал.

    Днем в Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем в Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

    На большей части Кызылординской, Актюбинской, местами в Восточно-Казахстанской, в отдельных районах Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.


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