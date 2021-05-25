Жара и усиление ветра ожидаются 25 мая в Казахстане
По информации РГП «Казгидромет», лишь на юге, юго-востоке и западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге – пыльная буря, на юго-востоке возможен град.
В Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, возможен град.
В Туркестанской, днем Кызылординской областях местами - пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области – шквал.
Днем в Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.
На большей части Кызылординской, Актюбинской, местами в Восточно-Казахстанской, в отдельных районах Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.