Жара и усиление ветра ожидаются 25 мая в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с западным антициклоном сохраняется погода преимущественно без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ»

По информации РГП «Казгидромет», лишь на юге, юго-востоке и западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге – пыльная буря, на юго-востоке возможен град.

В Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, возможен град.

В Туркестанской, днем Кызылординской областях местами - пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области – шквал.

Днем в Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Актюбинской, местами в Восточно-Казахстанской, в отдельных районах Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.