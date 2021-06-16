Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Жара и грозы: штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Июня 2021, 01:50
Жара и грозы: штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 16 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем местами 15-20 м/с. На западе области днем сильная жара 35 градусов. В Кокшетау днем ожидается гроза.

В Алматинской области (Киргизский Алатау) днем ожидается кратковременный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20, порывы 23 м/с.

Днем в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 39 градусов. В Атырау днем 16 июня сохраняется сильная жара 36 градусов.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Днем на юге области ожидается сильная жара до 38 градусов. Ветер южный, юго-восточный, местами 15-20 м/с. В отдельном районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 16 июня днем ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-восточный днем порывы 18 м/с.

Днем в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с, сильная жара 35 градусов. Местами сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области местами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20, порывы 23 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 16 июня ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

16-17 июня в Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал. Сутки 16, днем 17 июня ветер юго-западный местами 15-20 м/с. Днем 16-17 июня ожидается местами сильная жара 35-38 градусов. В Петропавловске днем 16-17 июня ожидаются гроза, шквал, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днем 16-18 июня в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, шквал, град. 16-18 июня ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Таразе днем 18 июня ожидаются гроза, град. Днем 16-18 июня ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем 17 июня на юге Атырауской, Актюбинской областей ожидается очень сильная жара до 40 градусов, на юге Мангыстауской области до 43 градусов.

Акмолинская область   Алматинская область   Атырауская область   Жамбылская область   Западно-Казахстанская область   Карагандинская область   Павлодарская область   Северо-Казахстанская область   Туркестанская область   Казгидромет   Мангистауская область   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай