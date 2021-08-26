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Жара и грозы: штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана

26 Августа 2021 23:41
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Жара и грозы: штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Днем 27 августа на севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 37 градусов. В центре, на юге и западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27 августа в Актюбинской области местами сохраняется сильная жара 37 градусов. На большей части сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Актобе днем сохраняется сильная жара 35 градусов.

Днем 27 августа в Атырауской области сохраняется сильная жара 39 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем 27 августа ожидается сильная жара 38 градусов.

27 августа днем на северо-западе Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 27 августа на юге Мангистауской области сохранится сильная жара 38 градусов.

Днем 27 августа на юге-западе в Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем на юго-западе области ожидается 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 27 августа на северо-западе, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, днем на северо-западе области 15-20 м/с.

27 августа в горах Туркестанской области ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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