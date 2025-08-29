РУ
    00:03, 29 Август 2025 | GMT +5

    Жара и грозы ожидаются в Казахстане 29 августа

    Под влиянием западного антициклона на западе, юге, юго-востоке РК сохранится погода без осадков. На остальной территории страны с прохождением атмосферных пройдут дожди с грозами, возможен град, шквал.  Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет.

    тучи
    Фото: pixabay

    По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльной бурей, на севере страны в ночные и утренние часы – туман.

    Днем ожидается сильная жара в области Улытау 35 градусов, в области Жетысу, в Алматинской области 35-37 градусов, в Мангистауской области 38 градусов.

    В Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Ұлытау, Жетісу, Абай, на западе, юге, востоке Акмолинской, на востоке, юго-востоке, юге, в центре Западно-Казахстанской, на западе, востоке, в центре Карагандинской, на севере, юге, в центре Атырауской, на западе Костанайской, Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере Алматинской, на юге, востоке области Жетісу, на востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей -  чрезвычайная пожарная опасность.

    Гульмира Байзакова
