Жара, гроза, пыльная буря - синоптики о погоде 4 августа в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

4 августа в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, местами 15-20 м/с. Днем сохраняется очень сильная жара 41 градус. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 38 градусов.

4 августа в Туркестанской области местами ожидается пыльная буря, ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Днем сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем 4 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем 4 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 41 градус.

Днем 4 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Ожидается сильная жара 42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 4 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы 15 м/с с пыльной бурей, сильная жара 41 градус.

Днем 4 августа в Алматинской области сохраняется сильная жара 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем 4 августа сохраняется сильная жара 36 градусов.

4 августа в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Урджарском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

Днем 4 августа в Карагандинской области местами сохраняется сильная жара 35 градусов. Ветер северный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем 4 августа сохраняется сильная жара 35 градусов.

4 августа в Павлодарской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 18 м/с. В Павлодаре 4 августа утром и днем ожидаются гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 18 м/с.

Днем 4 августа в Костанайской области местами сохраняется сильная жара до 38 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

4 августа в Северо-Казахстанской области ожидается ночью местами гроза. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-западный днем, местами 15-20 м/с. В Петропавловске 4 августа ночью и утром ожидается туман.