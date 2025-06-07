Жара, дожди и грозы ожидаются 7 июня в Казахстане

В Астане утром и днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидается гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на большей части области ожидается гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается гроза, на востоке области град, шквал. Порывы ветра 15-20 м/с. По области сохранится высокая, на юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается временами сильный дождь, град, гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. На северо-западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Абай ожидается сильная жара 38 градусов. На западе, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Порывы ветра 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в горных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу днем ожидается гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, на севере, в центре области пыльная буря. Порывы ветра 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидается сильный дождь. На западе, востоке, юге области гроза, днем град. Порывы ветра 15-20 м/с. В центре области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Мангистауской области ожидается сильный дождь, гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. На юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, востоке области ожидается гроза, град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с, на юге области порывы 23-28 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, на западе, севере области пыльная буря. Порывы ветра до 23 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге, в предгорных районах чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается гроза, град. Порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте ночью и утром ожидается гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.