Жара до +41 градуса и ливни: какой будет погода летом в Алматы

Начало лета в Алматы ожидается жарким: уже в июне температура воздуха в отдельные дни может подниматься до +36…+41 градуса, передает агентство Kazinform.

Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов «Казгидромет» Даулет Кисебаев. По его словам, средняя температура в начале лета ожидается примерно на один градус выше климатической нормы. При этом жителей мегаполиса предупреждают не только о жаре, но и о резких погодных изменениях.

— Для Алматы сохраняется вероятность кратковременных ливней, гроз и града, характерных для летнего сезона. Такие процессы могут развиваться очень быстро, особенно в вечерние часы и в предгорных районах. Поэтому жителям важно внимательно следить за штормовыми предупреждениями и официальными прогнозами, — отметил Даулет Кисебаев.

Наиболее засушливым периодом, как ожидается, станут июль и август. Высокие температуры и дефицит осадков могут повысить риск возникновения природных пожаров, особенно в предгорной местности и на природных территориях.

По данным синоптиков, климат Алматы постепенно становится теплее. Увеличивается количество жарких дней, зимы становятся мягче, а экстремальные погодные явления фиксируются все чаще.

— Это часть глобальных климатических изменений, которые наблюдаются практически во всем мире. Жители Алматы уже ощущают их последствия: лето становится более продолжительным, а волны сильной жары происходят все чаще. Одновременно погода становится более контрастной и менее стабильной, — сказал спикер.

Сильная жара может сказаться и на качестве воздуха. Во время высоких температур и слабого ветра загрязняющие вещества хуже рассеиваются в атмосфере. С учетом рельефа Алматы это может приводить к накоплению смога.

Специалисты рекомендуют в жаркие дни ограничивать пребывание на солнце в полуденные часы, соблюдать питьевой режим, избегать чрезмерных физических нагрузок и уделять особое внимание детям и пожилым людям.

Сегодня прогнозы погоды формируются на основе спутниковых данных, информации автоматических метеостанций, радиолокационных наблюдений и современных моделей атмосферы, что позволяет более точно прогнозировать опасные погодные явления. В связи с этим Даулет Кисебаев призвал жителей регулярно следить за прогнозами и штормовыми предупреждениями.

Ранее «Казгидромет» представил консультативный прогноз на летний сезон. По данным синоптиков, лето в Казахстане ожидается жарким и неустойчивым: в июне температура воздуха местами может достигать +40…+45°C, а периоды сильной жары будут чередоваться с дождями, грозами, шквалистым ветром и градом.