Жара до 38 градусов и гроза: в Казахстане объявили штормовое предупреждение на 12 июля

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана на 12 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане днем ожидается сильная жара +35…+37°C.

В Атырауской области ночью на западе и севере ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на юге возможен туман. Ветер днем до 15-18 м/с. На западе и юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем ветер усилится до 15-18 м/с.

В Алматинской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер днем на юге и в горах до 15-20 м/с. В горах Иле Алатау днем также ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем на востоке и в центре ожидается пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре и на юго-востоке — чрезвычайная. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер днем до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте днем ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем на западе и севере ожидается пыльная буря. Ветер на западе, севере, в горных и предгорных районах до 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, юге и в центре — чрезвычайная. В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области на западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере, юге и востоке ожидаются дождь, гроза, град и шквал, ночью на севере временами сильный дождь. Ветер до 15-20 м/с. 12–15 июля днем ожидается сильная жара +35…+38°C. На юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске ночью ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C.

В области Улытау на юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области на востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и западе — чрезвычайная.

В Мангистауской области ночью и утром на западе ожидается туман. Ветер на севере и в центре до 15-18 м/с. На северо-востоке и в центре сохраняется, на севере ожидается высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ветер днем усилится до 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке и в центре — чрезвычайная. В Усть-Каменогорске днем ветер усилится до 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ветер днем усилится до 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. На юго-западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юго-востоке — чрезвычайная. В Семее ожидается ветер до 15-20 м/с.

В Павлодарской области на западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке — чрезвычайная.

В Костанайской области днем на западе ожидаются дождь, гроза и град, на севере — небольшой дождь и гроза. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидаются небольшой дождь и гроза.

В Актюбинской области ночью на северо-западе ожидаются небольшой дождь и гроза, днем на севере, западе и в центре — небольшой дождь и гроза. Ветер днем до 15-18 м/с. На юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе днем ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер днем до 15 м/с.

В области Жетысу днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер на востоке, севере и юге области до 15-20 м/с, в районе Алакольских озер днем порывы до 23–28 м/с. На западе и в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днем на западе и севере ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром на западе возможен туман. Ветер до 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. На северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и севере — чрезвычайная.

Экстремальную жару и грозы обещали синоптики жителям всех регионов страны, прогноз погоды для Казахстана на выходные опубликовали «Казгидромет».