Жара до +43 градусов ожидается в Казахстане в выходные

Прогноз погоды по Казахстану на 25–27 июля 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

Атлантический циклон сохранит свое влияние на большую часть страны, с которым ожидается комплекс метеорологических явлений: дождь с грозой, на востоке — сильный дождь, град, шквал, порывистый ветер. Лишь на западе, северо-западе погода прогнозируется без существенных осадков.

Но с выносом горячих воздушных масс с районов Ирана снова ожидается жаркая погода на большей части территории. В дневные часы столбики термометров повысятся: на западе, северо-западе до +38+43°C, на севере до +30+35°C, в центре до +28+39°C, на юге до +36+41°C, юго-востоке до +29+37°C, а на северо-востоке, востоке дневная температура в пределах +23+32°C.

Ранее прогноз засухи на август выпустил Казгидромет.