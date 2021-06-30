Жара до 42 градусов: МЧС обратилось к казахстанцам

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - По данным РГП «Казгидромет» в ряде регионах страны с 30 июня по 2 июля сохраняется сильная жара. В связи с этим МЧС призывает граждан в сильную жару не выходить на улицу без особой надобности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Нур-Султане днем 1-2 июля ожидается сильная жара 35-37 градусов.

В Алматы днем 30 июня ожидается сильная жара 33-35 градусов.

В Шымкенте днем 30 июня - 2 июля ожидается сильная жара 40 градусов. В Туркестане днем 30 июня - 2 июля ожидается сильная жара 40-42 градуса.

В Западно-Казахстанской области 30 июня местами ожидаются гроза, град. Днем ожидается очень сильная жара 35-39 градусов. Ветер южный, юго-западный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске днем 30 июня ожидаются гроза, град, сильная жара 36 градусов. Ветер южный, юго-западный, порывы 18 м/с.

В Актюбинской области днем 30 июня местами ожидается гроза, ветер юго-восточный, восточный при грозе порывы 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная высокая пожароопасность.

В Атырауской области днем 30 июня местами сохраняется очень сильная жара 42 градуса, чрезвычайная пожарная опасность и местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер северо-западный, днем при грозе 15-20 м/с. В Атырау днем 30 июня сохраняется очень сильная жара 42 градуса.

В Карагандинской области днем 30 июня местами сохраняется сильная жара 35-38 градусов. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Караганде днем 1-2 июля ожидается сильная жара 35-37 градусов. В Жезказгане днем 30 июня - 2 июля ожидается сильная жара 36-38 градусов.

В Костанайской области днем 30 июня - 1 июля местами ожидается очень сильная жара 40 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В Петропавловске Северо-Казахстанской области днем 30 июня ожидается сильная жара 35 градусов. Днем 1 - 2 июля ожидается сильная жара 35-37 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. Днем 30 июня - 2 июля на большей части области ожидается сильная жара 40-42 градуса. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области днем 30 июня, 1 июля местами ожидается сильная жара 35-38 градусов, сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Кызылординской области 30 июня - 1 июля днем сохраняются сильная жара 40-42 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность. В Кызылорде 30 июня - 1 июля днем ожидается сильная жара 40-41 градусов.

В Жамбылской области днем 30 июня в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град, ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Днем 30 июня на большей части области ожидается сильная жара до 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем 30 июня ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Кокшетау Акмолинской области днем 1-2 июля ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Чтобы избежать последствий жары Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

- для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

- в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

- днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

- во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Особое внимание в жару необходимо уделять детям.

«Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костёр, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)», - гворится в сообщении МЧС.