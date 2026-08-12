Жара до 42 градусов и грозы: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана на 13 августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Днем на юге области Абай ожидаются дождь, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается северо-восточный, юго-западный ветер днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

На юге, в центре Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер южный, юго-западный на юге, в центре области порывы 15-18 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный в горных районах области временами порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность.

Днем на западе Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетісу ожидаются кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный днем на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный ночью на востоке, юге области порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35-36 градусов. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-42 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный днем на западе, в центре области порывы 15-18 м/с. Днем в области ожидается сильная жара 38-40 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается туман. В центре, на юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал. На севере области пыльная буря. Ветер северо-западный на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с.

Днем в области Ұлытау ожидается сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.