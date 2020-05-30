Жара до 41 градуса ожидается в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые предупреждения объявлены в Туркестанской, Костанайской области, Кызылординской, Карагандинской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Туркестанской области днем 31 мая местами ожидаются ветер восточный, 15-20 м/с, сильная жара 40 градусов.

В Туркестане днем 31 мая ожидается сильная жара 40 градусов.

Вероятность составляет 90-95 %.

В Костанайской области днем 31 мая-02 июня местами ожидается сильная жара 35-38 градусов.

Вероятность - 90-95%.

В Кызылординской области днем 31 мая ожидается сильная жара 41 градус, ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с.

Вероятность составляет 95-100%.

В Карагандинской области днем 31 мая-2 июня местами ожидается сильная жара 35-39 градусов.

Вероятность - 85-90 %.







