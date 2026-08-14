Жара до +40 и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана на 15 августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге области Абай ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, юге области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Атырауской области ожидаются туман. Днем на севере, востоке области пыльная буря. Ветер северо-западный 9-14, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный днем в горных районах области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 38-40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в Костанайской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, днем на севере, востоке области дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный с переходом на северо-западный на севере, в центре области 15-20 м/с. Днем на востоке, юге области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Павлодарской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, на севере области небольшой дождь, на западе, севере области гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20, м/с, днем 15-20, на западе, севере области порывы 25 м/с. На западе, севере, юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере области Ұлытау ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.