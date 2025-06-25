Жара до +36 градусов и грозы: в 16 регионах РК объявили штормовое предупреждение

В Астане ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-18 м/с.

В Алматы днем ожидается сильная жара 36 градусов.

В Шымкенте ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке области Абай ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северный, северо-восточный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Атырауской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на юге, востоке области, днем на севере области гроза. Ветер западный, северо-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем сохранится сильная жара 35-37 градусов.

На юге Актюбинской области ожидается временами сильный дождь, град. В южной половине области гроза. Ветер северо-восточный днем на юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, юге, востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, севере области высокая пожарная опасность.

В центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на севере, центре, востоке области гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем на западе, севере, центре области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, град, днем шквал. На западе, севере, востоке области гроза. Ветер северо-восточный, восточный утром и днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, западе Костанайской области ожидается туман. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидаются ночью на западе, в центре области гроза, шквал, днем гроза, шквал. Днем ожидаются на севере, в центре области град, в центре, на востоке области пыльная буря. Ветер северный, северо-западный ночью на западе, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке области порывы 23-28 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный, западный ночью на западе, севере области, днем на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. На северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается сильный дождь. В южной половине области гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный на юге, востоке области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-западный ночью на горных перевалах области, днем на севере, западе, в центре и горных районах 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 41 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере области Улытау ожидается временами сильный дождь. Ночью на севере области гроза, днем на севере, юге, в центре области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.