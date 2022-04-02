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    18:46, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Жара до 30 градусов ожидается в середине апреля в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Синоптики дали консультативный прогноз погоды на апрель в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации синоптиков, средняя за месяц температура воздуха ожидается +11С.

    «В начале первой декады ожидается колебание температуры воздуха ночью от +1+6°С до 0,-5°С, днём от +12+17°С до +7+12°С. Затем - понижение температуры воздуха ночью до -5-10°С, днем до +5+10°С. В самом конце декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до 0, +5°С, днем до +13+18°С. В начале второй декады и третьей декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +10+15°С, днём до +25+30°С», - проинформировали в «Казгидромете».

    Кроме того, количество осадков за месяц ожидается около нормы. Это - 105 мм.

    «Дождь, ветер 5-10 м/с ожидаются часто в течение месяца; дождь, мокрый снег, гололед - в конце первой декады. Туман ожидается в начале и в конце месяца. Гроза, град вероятны в середине и в конце месяца», - сообщили метеорологи.

    Ранее в Алматы в ближайшие дни прогнозировали сильные осадки.

    Теги:
    Погода Казгидромет Природа Главная Алматы
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