20 Июля 2022 21:56

Жара бьет рекорды в Европе

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Европейские страны переживают небывалую жару: температура на континенте достигает рекордных значений +40 и выше, леса горят, власти эвакуируют местных жителей и туристов, а пожарные, врачи и спасатели работают на износ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Во вторник в Великобритании был самый жаркий день за всю историю королевства - температура здесь впервые превысила 40°C. Людей попросили по возможности не выходить на улицу и не пользоваться транспортом. В Лондоне и его окрестностях из-за рекордной жары начались пожары, загорелась трава. В районе Веннингтон на востоке Лондона пожар уничтожил несколько домов.

Во Франции пожары уничтожили большие площади лесов, вынудив тысячи людей эвакуироваться. В Париже местные жители и туристы пытались охладиться любыми способами, включая купание в фонтане перед Лувром.

В соседней Швейцарии жара высушила озеро Лак-Бренет, посадив лодки на мель.

В Германии тоже +40°C. В этом году в Италии началась сильнейшие за 70 лет засуха и лесные пожары, в нескольких регионах объявлено чрезвычайное положение.

Смертельные лесные пожары в Испании вынудили тысячи людей покинуть свои дома. Сейчас температура уже упала, но леса продолжают гореть.

Жара в Венгрии продержится как минимум еще день, температура достигнет +40°C. В Греции лесные пожары подбираются к Афинам. Из-за сильного лесного пожара в горном районе Пентели недалеко от Афин уже эвакуировали как минимум 600 человек.

В Португалии лесные пожары уничтожили почти 40 тыс. гектаров лесов и насаждений. Температурный рекорд, поставленный в Португалии, составил +47°C.











