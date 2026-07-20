Жантас Оспан возглавил управление природных ресурсов Атырауской области

Жантас Оспан имеет высшее образование. В 2009 году окончил Атырауский институт нефти и газа по специальности «Прикладная экология в нефтегазовой отрасли», в 2019 году – Атырауский университет нефти и газа имени С. Утебаева по специальности «Нефтегазовое дело», в 2025 году – Алматы Менеджмент Университет по специальности «Общий и стратегический менеджмент», имеет степень магистра.

Трудовую деятельность начал в 2004 году инженером по снабжению в ТОО «Жаңа жол-1». В разные годы работал инженером контроля качества, заместителем директора по строительству, инженером КИПиА, специалистом, заместителем начальника и начальником производственно-технического отдела на предприятиях нефтегазовой отрасли.

С декабря 2023 года работал в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области, где занимал должности инспектора по контролю за исполнением поручений, а затем заместителя руководителя управления.

До назначения на новую должность являлся заместителем руководителя указанного управления.