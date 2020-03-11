Жансеит Туймебаев встретился с послами Турции и Ливана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 11 марта, заместитель Председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики Уфуком Экиджи, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ливан Жискаром Ал-Хури, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

На встрече с послом Турции стороны обсудили казахстанско-турецкие отношения, в частности, актуальные вопросы политического, культурно-гуманитарного, торгово-экономического сотрудничества.

Казахстан имеет выгодное географическое расположение на стыке Европы и Азии, богат природными ресурсами и заинтересован в привлечении иностранного бизнеса и инвестиций в экономику страны. Но самое главное богатство нашей страны – это этнокультурное многообразие, которое из фактора риска стало нашим стратегическим преимуществом.

Казахстан сумел обеспечить единство и согласие в обществе, подлинное равенство граждан и всех этносов Казахстана.

Этнос турок ахыска занимает особое место среди крупных этносов казахстанского народа. Представители турецкого народа, численность которого достигает более 200 тысяч, проживают на территории Казахстана на протяжении 70 лет. Турция и Казахстан — государства, у которых единая история, культура и глубокие этнолингвистические корни.

Следует отметить, что 16 декабря 1991 года Турция признала независимость Казахстана. 2 марта 1992 г. были установлены дипломатические отношения. Первое зарубежное Посольство Казахстана открылось в Анкаре.

На встрече Ж.Туймебаева с послом Ливана стороны обсудили казахстанско-ливанские отношения, в частности, актуальные вопросы политического, культурно-гуманитарного, торгово-экономического сотрудничества.

Также стороны отметили большой интерес к дальнейшему развитию всесторонних отношений двух государств.

Напомним, что дипломатические отношения между Казахстаном и Ливаном установлены 20 апреля 1993 года.