Жансеит Туймебаев: Работы по вопросам межэтнических отношений не ведутся на должном уровне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа по вопросам межэтнического отношения на местах ведется зачастую по остаточному принципу. Об этом заявил заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жансеит Туймебаев в ходе круглого стола по вопросам этнополитики в Нур-Султане рассказал о системных проблемах управления межэтнической сферой.

«Отсутствует закон, регулирующий сферу межэтнических отношений. Закон «Об Ассамблее народа Казахстана» содержит рамочные нормы, регламентируя лишь ее деятельность. Уполномоченный орган в области государственной и национальной политики - Департамент развития межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития - еще не вышел на эффективную деятельность. Секретариат ассамблеи и РГУ «Қоғамдық келісім» не являются государственными органами. Пока нет достаточных полномочий», - сказал заместитель Председателя АНК.

По его словам, «работа по вопросам межэтнического отношения на местах ведется зачастую по остаточному принципу».

«Некоторые акимы регионов, являясь председателями ассамблеи, самоустранились от этой работы. Такие аспекты межэтнического отношения, как работы по интеграции с казахским населением, образованию, культуре, общественной безопасности, не ведутся на должном уровне. Эти и другие вопросы требуют своего решения», - отметил Ж. Туймебаев.