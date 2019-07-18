Жансеит Туймебаев: Программные статьи Елбасы - духовная конституция казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Доме дружбы обсудили реализацию поставленных задач культурно-просветительского проекта Ассамблеи народа Казахстана «Қазақтану», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт АНК.

Открывая научно-практическую конференцию «Қазақтану – ел бірлігінің негізі», заместитель акима города Нур-Султана Бактияр Макен напомнил, что проект был инициирован Ассамблеей в 2018 году.

Одной из самых главнейших задач проекта «Қазақтану», направленного на пропаганду казахской культуры, истории, философии, духовных ценностей казахского народа, является укрепление единства народа на основе общего культурного кода.

«Эти основополагающие факторы заложены в программе Елбасы – Председателя АНК Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру», главный акцент которого ставится на сохранение единых ценностей, исторического сознания всех казахстанцев, независимо от их этнической принадлежности», — сказал Бактияр Макен.

В приветственном слове заместитель Председателя — заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Жансеит Туймебаев отметил созданный накануне согласно Указу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Национальный совет общественного доверия.

Он назвал это важным шагом по выполнению его предвыборной платформы и выразил уверенность, что эта мера полностью укладывается в логику модернизации страны, диалога государства и общества, также отражает решимость Главы государства обеспечить высокую динамику этих процессов.

В ходе конференции замглавы АНК подчеркнул, что программные статьи Елбасы «Взгляд в будущее – модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи» стали духовной конституцией казахстанцев, обозначили глубинные основы и составляющие нашей национальной идентичности, стали ментальным ядром консолидации как самих казахов, так и всего народа Казахстана.

«Сегодня, когда страна выходит на новый виток своего развития, мы все, безусловно, черпаем нравственные силы в историческом духовном наследии, которое было сформировано Елбасы Нурсултаном Назарбаевым», — сказал Жансеит Туймебаев.

В настоящее время в рамках программы «Рухани жаңғыру» в стране идет максимальная духовная работа. Реализуются многоформатные проекты с охватом всего населения страны.

Руководитель Секретариата АНК напомнил о событиях в городе Арыси, когда весь народ сплотился и прошел «суровое испытание национального кода» на отлично. Он поблагодарил этнокультурные объединения ассамблеи по всей стране за помощь пострадавшим как в первые часы, так и по сей день.

«Мы должны помнить, что наши национально-культурные корни, без которых, как сказал Елбасы Нурсултан Назарбаев, «модернизация повиснет в воздухе», должны лежать в фундаменте общей истории», — подчеркнул Жансеит Туймебаев.

По его словам, проект «Қазақтану» был инициирован с полным соответствием идее «Рухани жаңғыру» по своему духу и содержанию.

«Благодаря проекту, на основе взаимопроникновения культур укрепляется ценностная основа национального единства, межпоколенческие связи. Партнерами в реализации проекта выступили центр «Сакральный Казахстан», Институт истории государства, Научно-экспертный совет АНК», — рассказал заместитель Председателя АНК.

Реализован ряд общереспубликанских проектов, направленных на продвижение консолидирующих ценностей казахского народа, проведены встречи этнокультурных объединений с представителями казахской творческой интеллигенции.

В рамках этих проектов прошло более 300 мероприятий с участием 192 тыс. человек.

Спикер отметил и реализованную республиканским молодежным движением АНК «Жаңғыру жолы» историко-экологическую акцию «Сакральное наследие Ұлы Дала Елі».

Он сообщил о проведении работ по продолжению и масштабированию проекта «Қазақтану» в этом году.

В рамках поручения Председателя АНК Нурсултана Назарбаева, данного на XXVI сессии ассамблеи, проект «Қазақтану» включен в Просветительский проект по продвижению программы «Рухани жаңғыру» и Пяти социальных инициатив Президента.

«В рамках наполнения программы «Рухани жаңғыру» новым содержанием и направлениями проектом «Қазақтану» совместно с Министерством информации и общественного развития предусмотрены новые масштабные проекты», — проинформировал Жансеит Туймебаев.

Это проект «Мәміле», фестиваль «Сохраняя традиции» с участием молодых семей этнокультурных объединений под эгидой Совета матерей АНК, республиканский конкурс «Сөз маржаны», фестиваль «Уникальные блюда казахской национальной кухни», республиканский фестиваль этнокультурных объединений «Ұлт қазынасы», республиканская молодежная экспедиция «Өз еліңді таны», которые будут реализованы с учетом задач, поставленных в статье Елбасы «Семь граней Великой степи».

Одним из лейтмотивов проекта «Қазақтану», как обратил внимание замглавы АНК, станет 175-летие великого Абая, которого «с полным правом можно назвать духовным отцом и предтечей «Қазақтану».

Автор: Ляйлим АБЕУОВА