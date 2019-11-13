Жансеит Туймебаев: Позитивный контент в СМИ - испытанный механизм установления мира и согласия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ключевых проблемах распространения информации в современном обществе рассказал заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализируя развитие межкультурной коммуникации в глобальном мире, можно говорить, что многие народы испытывают кризисы гражданской идентичности. Мы должны принимать во внимание те тенденции, которые влияют на это, и обозначились в современном информационном поле.

Во-первых, это борьба за аудиторию между «традиционными СМИ» и активно развивающимся Интернет-медиа. Эволюция форм новых медиа и их быстрый рост создают сильное конкурентное давление на СМИ», - сказал Жансеит Туймебаев, выступая на международном медиа-форуме «СМИ и общественное согласие» в Нур-Султане.

По словам Жансеита Туймебаева, социальные медиа и сети формируют все больше новых способов коммуникаций.

«Многие эксперты предрекают, что уже в ближайшем будущем на рынке будут доминировать интернет-СМИ и мультиплатформенные СМИ. Блогинг, видеоблогинг, распространение статей в Интернете – форма так называемой гражданской журналистики, которая стала реальностью.

Но может ли такой гражданский журналист квалифицированно понимать ответственность за распространение информации или соблюдать принятые этические нормы? Интернет и соцсети диктуют свои правила. Там для увеличения числа подписчиков и просмотров во главу угла ставятся разные способы. Сегодня наши СМИ активно начинают использовать площадку Интернета», - считает заместитель Председателя АНК.

Еще одной проблемной тенденцией Жансеит Туймебаев назвал проявление тотального негативизма в СМИ и освещении политических событий.

«С утра до вечера на экранах криминальные инциденты, техногенные, природные катастрофы и другие. Некоторые СМИ нещадно используют негативизм в освещении политических заявлений, событий. Это порождает гражданский нигилизм, вызывает скептическое отношение к политике, которое постепенно перерастает в цинизм и политическую апатию. Нам нельзя забывать, что пресса и ее позитивный контент – это испытанный механизм взаимодействия, установления мира и согласия в нашем обществе», - подчеркнул Ж. Туймебаев.

Вместе с тем он отметил и роль распространения «языка вражды» в социальных сетях.

«Дискурс ненависти и злобы - это излюбленное информационное «оружие» внешних экстремистских сил. Объект нападения все чаще – межэтнические и межконфессиональные отношения. Питательной почвой являются негативные стереотипы и предрассудки, которые ими умело используются. Среди обычных пользователей в большинстве случаев «язык вражды» возникает от непонимания последствий высказываний. Как ограничить язык вражды при сохранении свободы слова? Этот вопрос актуален для всего мира. В ряде стран уголовно наказывают пользователей, в других им выписывают крупные штрафы. Но никто не решил эту проблему. В целом, универсальной формулы здесь нет. В Казахстане есть законодательные нормы, предусматривающие ответственность. В то же время более действенным для нас, СМИ и гражданского общества, будет сосредоточение на позитивных мерах противодействия «языку вражды», которое в силах предпринять только само общество и непосредственно сами медиа», - отметил он.