Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 2 °С
Алматы: 7 °С
USD 363.26 EUR 420.11
RUB 5.54 CNY 52.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жансеит Туймебаев поздравил жителей Казыгуртского района

18 Октября 2018 16:30 101
Поделиться:
Жансеит Туймебаев поздравил жителей Казыгуртского района

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев вручил новоселам райцентра Казыгурт ключи от новых квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области. 

Новости по теме

90-летие Сайрамского района отметили в Туркестанской области
90-летие Кармакшинского района отмечают в Кызылординской области 90-летний юбилей Жылыойского района отметили в Атырауской области

Жилые дома построены в микрорайоне Болашак. В эти 4 жилых дома на 16 квартир каждый, заселятся 64 семьи, в том числе - 20 малообеспеченных семей и дети-сироты. 

«Как вы видите, жилье построено в соответствии с сегодняшними требованиями. К домам подведены все необходимые коммуникации: вода, природный газ, электричество. Такая работа будет продолжена и в дальнейшем. Я поздравляю вас с новосельем! Желаю вашим семьям благополучия и процветания», - сказал Ж. Туймебаев.
Жансеит Туймебаев поздравил жителей Казыгуртского района

В этом же микрорайоне прошла торжественная церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса «Жеңіс» на 210 мест. В своем вступительном слове глава региона поставил в пример молодежи известных спортсменов, таких, как Ержан Жомарт и Абдулла Еркебулан, уроженцев Казыгуртского района.
Жансеит Туймебаев поздравил жителей Казыгуртского района

Кроме того, в районе состоялось торжественное открытие новой школы «Өнер». В учебном заведении, рассчитанном на 100 мест, учащихся будут готовить к областным и республиканским конкурсам искусств.
Жансеит Туймебаев поздравил жителей Казыгуртского района

Также аким Туркестанской области принял участие в праздновании 90-летия Казыгуртского района. Он посетил этноаул, где ознакомился с выставкой-ярмаркой сельскохозяйственной продукции. 


Жансеит Туймебаев поздравил жителей Казыгуртского района    

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: общество, Туркестанская область, Акимат,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив