Жансеит Туймебаев поздравил жителей Казыгуртского района

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев вручил новоселам райцентра Казыгурт ключи от новых квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Жилые дома построены в микрорайоне Болашак. В эти 4 жилых дома на 16 квартир каждый, заселятся 64 семьи, в том числе - 20 малообеспеченных семей и дети-сироты.

«Как вы видите, жилье построено в соответствии с сегодняшними требованиями. К домам подведены все необходимые коммуникации: вода, природный газ, электричество. Такая работа будет продолжена и в дальнейшем. Я поздравляю вас с новосельем! Желаю вашим семьям благополучия и процветания», - сказал Ж. Туймебаев.



В этом же микрорайоне прошла торжественная церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса «Жеңіс» на 210 мест. В своем вступительном слове глава региона поставил в пример молодежи известных спортсменов, таких, как Ержан Жомарт и Абдулла Еркебулан, уроженцев Казыгуртского района.



Кроме того, в районе состоялось торжественное открытие новой школы «Өнер». В учебном заведении, рассчитанном на 100 мест, учащихся будут готовить к областным и республиканским конкурсам искусств.



Также аким Туркестанской области принял участие в праздновании 90-летия Казыгуртского района. Он посетил этноаул, где ознакомился с выставкой-ярмаркой сельскохозяйственной продукции.



