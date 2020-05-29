Жансеит Туймебаев: Объективная история - основа исторического самосознания нации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объективная история является основой исторического самосознания гражданской нации. Об этом заявил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев, выступая на международной oнлайн-конференции «Казахстан: политика исторической памяти», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, объективная история является основой исторического самосознания гражданской нации, казахстанской идентичности и модернизации общественного сознания», - сказал Жансеит Туймебаев.

Вместе с тем, зампред АНК напомнил тезис Елбасы о том, что «это платформа, соединяющая горизонты прошлого, настоящего и будущего народа», а ее миссия заключается «в примирении различных полюсов национального сознания».

Было отмечено, что Президент Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях неоднократно выступал против фальсификации истории в любых ее проявлениях.

«Для политики мира и согласия принципиально важны уроки истории, свободной от политической конъюнктуры. По словам Елбасы, «необходим позитивный взгляд на собственную историю. Однако он не должен сводиться лишь к избирательному и конъюнктурному освещению того или иного исторического события», - подчеркнул Жансеит Туймебаев.

По его словам, модернизация общественного сознания, формирующая новые ценности, не может обойтись без модернизации исторического сознания.

«Гордость за прошлое, прагматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в будущее – вот залог успеха нашей страны», - добавил Жансеит Туймебаев.

Ранее сообщалось, в Доме дружбы города Нур-Султана начала свою работу Международная oнлайн-конференция «Казахстан: политика исторической памяти»







