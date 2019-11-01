Жансеит Туймебаев: Нам важен опыт дунганского этноса в рыночной адаптации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 1 ноября в Доме дружбы г.Алматы под эгидой Ассамблеи народа Казахстана состоялось праздничное мероприятие «Дунгане Казахстана: культура и традиции», в котором приняли участие члены АНК, республиканских и городских этнокультурных объединений, представители государственных органов, научной и творческой интеллигенции и филиалов Казахстанского общества дунган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

С поздравительной речью выступил заместитель председателя – заведующий Секретариатом АНК Жансеит Туймебаев: «Стало доброй традицией проведение таких прекрасных праздников дружбы, единства и сплочения под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Доверие, традиции, толерантность, – это именно те принципы, которые легли в основу нашего многонационального процветающего государства. Вы, руководители и члены этнокультурных объединений дунган, работаете на сохранение общественного согласия и общенационального единства».





Свое выступление зампред АНК продолжил историей переселения дунган в Казахстан. Дунгане переселились в Казахстан в конце 70-х – начале 80-х гг. ХIХ века от притеснений императорской династии Цин. Сотни тысяч вынужденных переселенцев погибли во время тяжелого перехода. Более ста сорока лет назад народ хуэйцзу, или дунгане, нашли на казахской земле новый дом. Первым поселением дунган на территории Казахстана стали Кордайские села Масанчи и Сортобе, а также селение Жалпак-тобе. Сегодня в нашей стране проживает более 72 тысяч дунган, в Жамбылской области – 58560, в г.Алматы – 10340, в остальных регионах незначительно.





«Представители дунганского этноса широко представлены в Ассамблее народа Казахстана (8 членов АНК), в Мажилисе Парламента (Хахазов Шакир Хусанович), акиматах, организациях образования, науки и здравоохранения. Дунгане активно участвуют в общественно-политической, экономической, культурной и спортивной жизни страны и занимают достойное место. Казахстанцы высоко ценят самоотверженность тяжелоатлеток, чемпионок мира и Олимпийских игр Майи Манезы и Зульфии Чиншанло, которые достойно представляют нашу страну на мировой арене спорта. Одним из известных дунган прошлого столетия является Магазы Масанчи – участник исторических событий времен Гражданской войны, 20-х годов XX века в Средней Азии и Казахстане» , - отметил Ж.Туймебаев.





Казахстан является общим домом для представителей более чем 100 национальностей. У каждого этноса одинаковые права и возможности, они стремятся не только к сохранению и развитию своих национальных культур, но и укреплению общенационального единства и межнационального согласия.

Более одного века традиции и искусство дунганского народа дополняют мозаику культур многонационального Казахстана. Возродить эту культуру, сохранить и развить родной язык –главные цели, ради которых 30 лет назад были созданы первые объединения дунган Казахстана. Сегодня этнокультурные объединения дунган активно участвуют в культурной и политической жизни страны.

В ходе круглого стола особо отмечена роль Республиканского этнокультурного объединения «Казахстанское общество дунган» в укреплении межэтнического согласия, при котором действуют фольклорный ансамбль «Чунтян» («Весна»), танцевальная группа «Гунян Теву» («танцующие девушки») и молодежное крыло.

«Дунгане всегда славились умением трудиться на земле, у вас развита предпринимательская жилка. Поэтому я призываю вас не просто активно принять участие в реализации экономического блока Послания. Нам важен опыт дунганского этноса в рыночной адаптации, ведения семейных форм бизнеса, в том числе на селе. Одна из ключевых задач - создание школ обмена опытом и привития навыков бизнеса сельскому населению Казахстана. Организаторам сегодняшнего фестиваля культуры и традиций дунган Казахстана удалось передать весь национальный колорит, традиционный уклад и культурную самобытность дунганского этноса», -отметил заместитель председателя АНК.

В рамках праздника участники посетили выставки картин «Казахстан – наш общий дом», народных промыслов, живописи и национальной кухни дунганского этноса Казахстана, а также концерт творческих коллективов.