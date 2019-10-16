Жансеит Туймебаев: Налаживание общенационального общественного диалога – главная наша задача

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 октября в областном казахском драматическом театре им. Хадиши Букеевой ( г.Уральск) начал работу республиканский лекторий по укреплению казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства, посвященный культурно-просветительскому проекту АНК «Қазақтану», передает МИА «Казинформ».

В ходе пленарного заседания заместитель председателя – заведующий Секретариатом АНК Жансеит Туймебаев отметил, что Западно-Казахстанская ассамблея активно участвует в проекте «Qazaqtany», программе «Рухани жаңғыру» и достойно представлены в республиканской ассамблее:

«В областной Ассамблее 141 - человек, из них: 22 - члены республиканской АНК. У вас 239 Советов общественного согласия, 153 - Совета старейшин и 158 - Советов матерей и ряд других структур. 21 тысяч человек – это ваш актив и это большая сила.

В рамках Года молодежи действуют молодежное движение «Жаңғыру жолы», Клубы Дружбы, волонтерское движение «Мейірім шуағы», военно-патриотический клуб «Айбын» и общественное движение «Тіл мұра».

Вы чутко держите пульс, откликаясь на актуальные тренды. Одно из ноу-хау Западно-Казахстанской ассамблеи было поддержано Елбасы. Я говорю о советах общественного согласия. Одними из первых, в 2012 году в вашей области были созданы Советы общественного согласия. Они объединили представителей всех политических партий, НПО, профсоюзных организаций, предпринимателей, молодежь.

По итогам прошлого года в Совет обратились 1434 жителя, из них 817 (57%) получили положительное решение», - сказал он.

В области действуют 53 этнокультурных объединений, где активно работают 3179 человек. Из них 28 зарегистрированы в органах юстиции, все они успешно прошли общественную аккредитацию. В целом, деятельность этнокультурных объединений хорошо структурирована.

«Я был на приеме у Елбасы и Президента Казахстана. От нас ждут слаженной и эффективной работы по консолидации общества. Мы должны все это обсудить, поставить конкретные задачи перед собой, определить наши планы на ближайшую перспективу. Президент К.К. Токаев обозначил практические направления и подходы к решению тех проблем, которые волнуют массы населения и касаются каждого из нас. Послание Президента сделало решительный шаг в направлении обеспечения прав и законных интересов человека и гражданина.

Ассамблея будет непосредственно участвовать в реализации пяти поручений Послания. Это: Концепция развития гражданского общества до 2025 года; укрепление роли государственного языка как языка межэтнической коммуникации; проведения 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби; проведение 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы; подготовка и проведение 30-летия Независимости Казахстана», - отметил зампред АНК.

Проект «Қазақтану» является одним из важных проектов Ассамблеи народа Казахстана в русле программы «Рухани жаңғыру», направленного на формирование консолидирующих общих ценностей народа Казахстана.

Проект ориентирован на популяризацию истории, культуры, философии, этики казахского народа, как основы формирования единых общих ценностей, раскрытие, распространение и восприятие всеми этносами Казахстана культурных и нравственных принципов и императивов казахского народа, являющихся духовным объединяющим началом для укрепления общеказахстанской национальной идентичности.

В целях реализации всех поставленных задач о проводимых мероприятиях АНК ЗКО рассказал аким области Гани Искалиев:

«В рамках «Недели этноса» наряду с раскрытием потенциала каждой этногруппы, также реализуется и научно-просветительский проект «Қазақтану», направленный на знание нашими этносами, гуманистических традиций и духовного богатства казахского народа.

Отрадно отметить, что казахским этнокультурным объединением «Ағайын» традиционно проводится праздник «Дәстүр», где основное внимание уделяется уникальным с точки зрения понимания развития казахской культуры, таким принципам и аспектам, как толерантность, уважение к родному очагу и родному языку, любовь к родной земле в широком понимании ее ценности и значимости.

Политика нашего государства в межэтнической сфере, основана на принципе единства и многообразия и наиболее ярко это проявилось в языковой политике.

В своем Послании Елбасы Н.А.Назарбаев сказал о сопричастности каждого казахстанца к процессам преобразования страны. В настоящее время сформирован пул «елшілер», из числа опытных членов советов общественного согласия и представителей этнокультурных объединений, направленный на информирование населения области о проводимой политике более доступным и убедительным языком.

Реализуя желание представителей разных этносов, проживающих в нашей области, изучающих государственный язык, было создано общественное движение «Тіл мұра».

В целях показать новые и молодые лица, в следующем 2020 году – в Год волонтеров Ассамблея планирует провести по одному мероприятию республиканского уровня в каждом регионе и к этой работе будут привлекать молодежное движение «Жағыру жолы».

Выразив благодарность Западно-Казахстанской ассамблее за слаженную работу Жансеит Туймебаев отметил, что в области созданы все условия для развития культуры, традиций и языков каждого этноса.

Также в рамках лектория прошла выставка ремесленников Западно-Казахстанской области и состоялось расширенное заседание научно-экспертной группы АНК, посещение центра примирения «Татуласу» АНК ЗКО, а 16-17 октября в Доме дружбы и ВУЗах в г.Уральск прочитаны цикл лекций, посвященных проекту «Қазақтану».



















