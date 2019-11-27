Жансеит Туймебаев: Казахстан и Татарстан связывают тесные исторические и культурные взаимоотношения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 ноября во Дворце мира и согласия состоялась встреча заместителя Председателя – заведующего Секретариатом АНК Ж.Туймебаева с председателем Государственного Совета Республики Татарстан, председателем Совета Ассамблеи народов Татарстана Ф.Мухаметшиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

С приветственным словом выступил заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев:

«Хотел бы искренне поздравить Вас с успешным проведением выборов депутатов в Государственный Совет Республики Татарстан шестого созыва и переизбранием Вас на должность председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

Отрадно отметить, что за последние годы сотрудничество между Республикой Казахстан и Республикой Татарстан в рамках казахстанско-российского стратегического партнерства вышло на новый качественный уровень. Только за последние 3 месяца 2019 года состоялись визиты в Татарстан Премьер-Министра РК А.Мамина, заместителя Премьер-Министра РК Р.Скляра, акима Актюбинской области РК О.Уразалина.

Казахстан и Татарстан связывают тесные исторические и культурные взаимоотношения. Надо отметить, что на протяжении многих столетий история казахов тесно переплетается с историей татар. Поэтому в нашей стране этнические татары являются очень активной частью многонационального народа Казахстана».

В настоящее время в Казахстане проживают 201,5 тыс.татар. В т.ч. Карагандинской обл. – 30,1 тыс., Восточно-Казахстанской обл. – 16,3 тыс., Костанайской – 15,9 тыс., Нур-Султане – 11,9 тыс., Алматы – 24,8 тыс. человек.

Представители этноса участвуют в реализации ежегодных Посланий Главы государства народу Казахстана, решений сессий Ассамблеи народа Казахстана, в мероприятиях, посвященных Дню Благодарности, празднику «Наурыз», Дню Единства народа Казахстана.

К примеру, в течение последних двух лет под эгидой Ассамблеи в Костанае (2017 г.) и Уральске (2018 г.) на высоком организационном уровне были проведены республиканские сабантуи с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова. Помимо этого праздник Сабантуй проходит на региональном уровне во всех регионах Кахахстана.

«В 2010 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между Ассамблеей народа Казахстана и Ассамблеей народов Татарстана. Вы являетесь председателем Совета Ассамблеи народов Татарстана, поэтому предлагаю обсудить проекты, которые бы мы могли реализовать в рамках нашего сотрудничества:

1. В конце февраля 2020 года Казахстанский Конгресс татар и башкир под эгидой Ассамблеи народа Казахстана планирует провести Фестиваль татарской культуры и Концерт татарской музыки в Алматы. Я Вас приглашаю принять участие в данном мероприятии.

2. Также мы планируем провести Международный Бизнес-форум Ассамблеи народа Казахстана и выставку совместных проектов предпринимателей разных этносов, реализуемых со странами исторического происхождения.

Нас очень интересует бизнес-проекты Вашей страны, в связи с чем хотелось бы чтобы Вы пригласили бизнесменов Татарстана принять самое активное участие в данном мероприятии АНК.

3. В рамках Года молодежи в текущем году и 25-летия Ассамблеи народа Казахстана в следующем году Республиканским молодежным движением «Жаңғыру жолы» Ассамблеи народа Казахстана в текущем году проводится ряд мероприятий. Заместителем председателя данного движения является Джумурбаев Тимур Габдулович (татарин). Наша молодежь готова сотрудничать с Молодежной Ассамблеей народов Татарстана и реализовать совместные проекты.

4. У нас общие духовные ценности: язык, культура, религия, традиции. Нас объединяют Великий Абай Кунанбаев и Габдулла Токай.

В этой связи, предлагаю направить наши общие усилия по укреплению культурного взаимодействия и сотрудничества в рамках празднования 175-летия Абая», - отметил Жансеит Кансеитович Туймебаев.

В ходе встречи пройдет презентация Казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства Н.А.Назарбаева, ознакомление с деятельностью Дворца мира и согласия Казахстана и этнокультурных объединений г.Нур-Султана, также будут обсуждены вопросы углубления и расширения двусторонних отношений между Казахстаном и Татарстаном в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества.