Жансеит Туймебаев: День благодарности – символ проводимой в Казахстане политики мира и согласия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Доме дружбы прошел круглый стол Ассамблеи народа Казахстана, а также посвященный Дню благодарности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи народа Казахстана.

В нем приняли участие заместитель Председателя АНК Жансеит Туймебаев, заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, общественные деятели, представители дипкорпуса, госорганов, этнокультурных объединений АНК, научной и творческой интеллигенции, молодежь и другие.

В рамках круглого стола участники обсудили консолидирующее значение праздника Дня благодарности, учрежденного Первым Президентом Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаевым, и 25-летнюю деятельность Ассамблеи, отображающие казахстанские ценности – Независимость, народное единство и согласие, социальная солидарность и взаимная поддержка, передача традиций дружбы новым поколениям.

«День благодарности – это символ проводимой в Казахстане политики мира и согласия. Благодаря этому у нас сложилась уникальная модель общественного согласия и общенационального единства. Символично, что 1 марта совпадает с днем образования Ассамблеи народа Казахстана, которая в этом году отмечает свое 25-летие» - подчеркнул Жансеит Туймебаев.

По его словам, «сегодня представители всех этносов успешно трудятся во всех отраслях экономики на благо нашей страны, укрепляют мир и согласие в нашем доме, строят нерушимые мосты дружбы между народами.

Наглядным примером взаимопонимания и плодотворного взаимодействия этносов Казахстана являются сферы науки, культуры, литературы и искусства, спорта. Вплоть до сегодняшнего дня дают свои результаты тесные культурные связи народа Казахстана».

День благодарности – это праздник, способствующий укреплению гражданской идентичности, единства на основе общей истории. Это день уважения нашей общей памяти, день взаимопомощи и поддержки.

В ходе круглого стола выступили представители рабочих профессий, правоохранительных органов, молодежных организаций. Они рассказали о своих достижениях, о роли тех, кто создал условия для их успеха, и выразили свою благодарность.

«Не забывают о благодарности и те, кто уехал на свою историческую Родину. В эти дни, а также накануне Дня независимости, Дня единства, Наурыза и других праздников в социальных сетях можно наблюдать огромный всплеск положительных эмоций наших соотечественников, живущих за рубежом. Они помнят тепло сердец казахстанцев, доброту жителей Великой степи» - отметил зампред АНК, - Примите искреннюю благодарность за дружбу, единение и созидательный труд во имя процветания нашего Казахстана! Пусть нерушимой будет дружба народа Казахстана!».

В рамках мероприятия представители различных этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана организовали благотворительную ярмарку прикладного искусства. Все собранные средства будут направлены на лечение детей.

В Казахстане благодарность стала иметь свой особый смысл, выступая нравственным императивом национального кода, который связывает и объединяет народные корни.