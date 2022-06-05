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    13:13, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Жансая Абдумалик проголосовала на референдуме в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик отдала свой голос на избирательном участке №557 города Алматы. На участок референдума она пришла со своим отцом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По счету это вторые выборы, в которых я участвую. В первый раз голосовала на президентских выборах в 2019 году. Референдум - историческое событие для всей нашей страны. Для меня лично это в первую очередь способ выразить свою гражданскую позицию», - сказала Жансая Абдумалик.

    По словам председателя избирательной комиссии участка №557 Акмарал Бахиной, на данном участке зарегистрированы 2264 человека. С утра около 250 человек уже успели отдать свой голос.


    Теги:
    Общество Алматы Референдум
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