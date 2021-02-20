Жаннат Сатыбалдиева: Антивакцинальное лобби существует столько же, сколько существует и иммунопрофилактика с помощью вакцин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проводится вакцинация от коронавирусной инфекции. Сейчас медики, которые находятся на передовой борьбы с опасной инфекцией, вакцинируется российской вакциной, на подходе вакцина, разработанная казахстанскими специалистами. О том, какой контроль проходят вакцины перед применением, надо ли прививать всех казахстанцев, рассказала профессор, доктор медицинских наук, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств, член Национальной консультативной комиссии по иммунизации населения Министерства здравоохранения РК Жаннат Сатыбалдиева.

- Жаннат Абеновна, с 1 февраля в Казахстане началось вакцинирование от коронавируса. Эксперты утверждают, что вакцина - единственное средство, способное остановить пандемию. Тем не менее, многие люди не доверяют вакцинам. С чем это может быть связано, и как можно переубедить людей?

- Следует отметить, что сколько вообще существует иммунопрофилактика с помощью вакцин, столько же лет в мире существуют антивакцинальное движение и скептики, которые негативно к этому относятся. Это исторически сложившийся факт. Еще во времена Э. Дженнера, который впервые в конце XVIII века начал вакцинацию против натуральной оспы, распространялись всевозможные карикатуры и сведения, полностью отрицавшие положительный эффект вакцинации. Так называемые антиваксеры, или лобби антивакцинальщиков присутствуют не только в Казахстане, но и во всем мире, во всех государствах, включая самые высокоразвитые. Из примеров можно привезти вспышку кори, которая в Казахстан пришла именно в результате отказов от вакцинации, причем вспышка началась в странах Евросоюза.

Здесь огромная задача и медиков, и представителей СМИ всячески способствовать популяризации знаний о вакцинах, об основах иммунопрофилактики среди широких слоев населения. Аналитиками, работающими в области СМИ, подсчитано, что негативная информация в четыре-пять раз быстрее распространяется, нежели соответствующая действительности информация. Я очень сожалею об этом. Пресс-группа нашей экспертной организации в Facebook и других социальных сетях на постоянной основе ведет просветительскую работу, а мы, эксперты, активно принимаем участие в этой работе. Надеемся, что результаты будут.

- Пандемия была объявлена год назад. За это время были созданы вакцины от коронавируса. Были ли подобные прецеденты, когда в столь короткие сроки появлялись вакцины? Обычно сколько в среднем времени уходит на создание вакцин до момента их регистрации?

- Прецеденты такого достаточно быстрого реагирования производителей для создания вакцин, безусловно, были. Я напомню, что в 2009 году, когда Всемирной организацией здравоохранения была объявлена готовность к пандемии в результате распространения птичьего и свиного вариантов вируса гриппа. Тогда целый ряд производителей мира в экстренном порядке создали вакцины, и опыт производства таких вакцин был и в Казахстане. Были разработаны вакцины против птичьего и свиного гриппов. Эти вакцины были созданы в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности. Процедура ускоренной регистрации и одобрения вакцин предусматривается законодательством всех стран, не только в Казахстане, на случай угрозы распространения особо опасных инфекционных заболеваний.

Принимая во внимание наличие пандемии коронавирусной инфекции (КВИ), с учетом серьезной эпидемиологической обстановки в нашей стране и во всем мире эта процедура по рекомендациям ВОЗ используется в отношении вакцин против КВИ. Как известно, опыт производителей по созданию других вакцин огромен. Это позволило за достаточно короткое время создать такие производственные платформы, которые с учетом этого значительного опыта способствовали процессу разработки и производства вакцины в достаточно быстрые сроки.

В Казахстане, невзирая на используемые технологии, требования к регистрации очень высокие, и они вовсе не снижались.

Что касается безопасности эффективности и качества вакцин, то она начинается уже с этапа разработки, затем идет оценка условий производства, очень тщательная экспертиза доклинических испытаний на лабораторных животных и затем уже очень серьезные требования к этапам клинических испытаний. Даже в пострегистрационный период у нас осуществляется оценка безопасности и качества каждой завозимой серии и система фармаконадзора в пострегистрационном периоде, то есть элементы безопасности прослеживаются на всем жизненном цикле вакцины.

Что касается вопроса о среднем сроке, мне трудно сказать, потому что это зависит от разновидности той или иной вакцины, а их перечень достаточно широкий.

- Сейчас в Казахстане используется вакцина «Спутник V», в чем ее отличие от вакцины «Pfizer» и от казахстанской вакцины, которая еще проходит испытания?

- Существуют не одна, а несколько разновидностей технологического процесса производства той или иной вакцины, и эти три вакцины, которые вы назвали, отличаются между собой по технологии производства.

Допустим, вакцина QazCovid-in производства казахстанского НИИ проблем биологической безопасности, представляет собой цельновирионную, неактивированную (убитую) биомассу возбудителя вируса, в данном случае коронавирусной инфекции, которая выращена на куриных эмбрионах, а затем путем хроматографических методов полностью очищается от остатков питательной среды, от балласта белков и прочего, что используются в процессе производства - это считается классическим методом. Затем она инактивируется, с помощью формальдегида, который тоже затем очищается, и именно эта цельновирионная вакцина используется для иммунопрофилактики коронавирусной инфекции.

Что касается «Спутник V», то в ее производстве использована другая технология – это так называемая векторная вакцина, то есть носителем является непатогенный аденовирус, куда встраивается часть вируса возбудителя, который затем кодирует этот аденовирус, и он начинает продуцировать те самые антигенны, которые вызывают выработку антител защитного иммунитета.

Вакцина производства компании «Pfizer» представляет собой тоже биотехнологический современный метод, содержащий ДНК вируса, который затем превращается в матричную РНК – это вакцины, которые содержат нуклеиновые кислоты. Поступая в организм, антигены вызывают выработку защитных антител.

Российская вакцина «Спутник V» достигает эффективности в 91,09%. Это означает что у 91,09% тех людей, которым была проведена вакцинация, возникает выработка специфического защитного иммунного ответа в достаточном титре, который может защищать от того или иного человека, получившего эту вакцину.

- Нужно ли вакцинировать все население Казахстана, для того чтобы появился коллективный иммунитет, или достаточно провакцинировать лишь часть населения?

- Чем больше людей мы провакцинируем, то есть чем охват населения будет больше, тем быстрее мы получим контроль над распространением инфекции. Это абсолютно непреложный факт. По материалам Всемирной организации здравоохранения считается, что для того чтобы получить так называемый коллективный иммунитет, и пандемия приостановилась, от 65 до 70% населения должно быть провакцинировано.

Напряженность, степень уровня защитного иммунного ответа являются индивидуальной особенностью организма, есть специальный ген – ген иммунного ответа. Кроме того, могут быть и другие факторы, определяющие индивидуальные особенности человека. Естественно, что у кого-то может быть более высокий титр защитных тел, этот показатель колеблется. Однако в целом вакцинация – это очень сильный инструмент защиты, профилактики так называемых вакциноуправляемых инфекций, что является величайшим достижением медицины!

Относительно необходимости вакцинировать все население или нет: организаторы иммунопрофилактики так вопрос не ставят. В частности, лица до 18 лет не подлежат вакцинации, пока не применяется вакцина у беременных и кормящих, имеются и временные или постоянные противопоказания и так далее. Вакцина «Спутник V» имела возрастные ограничения до 65 лет, просто достаточного числа наблюдений не было, но несколько дней назад по всем федеральным каналам России была замечательная информация, что возрастные ограничения были сняты, поскольку как раз лица старше 60-65 лет имеют различные сопутствующие заболевания. Очень хорошо, что эти группы населения будут провакцинированы.

- Сколько времени может уйти на вакцинирование казахстанцев?

- Мы надеемся на то, что все группы населения, которые подлежат вакцинации в соответствии с очередностью, будут провакцинированы к концу года. В первую очередь, это медицинские работники, которые имеют значительный риск заражения затем педагоги, сотрудники силовых структур, другие группы риска. Конечно, это абсолютно правильно. Работа по организации иммунопрофилактики КВИ – очень ответственная, и огромная работа проводится под руководством Министерства здравоохранения РК с участием ведущих специалистов страны, Консультативной комиссии по иммунизации населения Минздрава РК, представительства ВОЗ в Казахстане.

- Обсуждается ли в научных, экспертных кругах, когда мир сможет избавиться от пандемии коронавируса с учетом применения вакцин?

-Все мировое сообщество в области здравоохранения консолидировалось в борьбе с коронавирусной инфекцией: обмениваются опытом и всевозможными статистическими данными. Начнем хотя бы с того, что как только в Ухане этот вирус был выделен, тут же был расшифрован его геном. Эти сведения были переданы через ВОЗ всем другим государствам, чтобы можно было на основе этого создать диагностические тест-системы.

Не будем забывать о том, что коронавирус - это все-таки новый инфекционный патоген для всего мира, все еще набираются опыта и обмениваются данными. ВОЗ постоянно проводит образовательные вебинары, информирует нас, специалистов, о том, какие вакцины есть, на каких этапах. Постоянно держать руку на пульсе самых последних данных КВИ - это обязанность каждого профессионала.

Точно прогнозировать, когда остановится пандемия, достаточно сложно. Все мировое сообщество над этим работает. Очень хочется, чтобы вы,представители СМИ, помогали специалистам информировать население о самых достоверных сведениях в актуальных вопросах здравоохранения. Бывает очень обидно, когда отказываются от вакцин, имеющихся в Национальном календаре прививок Казахстана, который я с гордостью считаю одним из лучших на территории СНГ, реализуется с помощью вакцин, преквалифицированных ВОЗ и производимых в соответствии с международным стандартом Надлежащей производственной практики ( GMP), и закупаются за счет бюджета РК.

- Помогут ли существующие на сегодня вакцины от новых штаммов вируса?

- Все-таки это вирус и в той или иной степени обладает мутагенными свойствами. Кстати, как только вирус возник, ученые многих стран мира изучали степень его мутагенности. Это дало возможность дать рекомендации, что все-таки вакцины против COVID-19 нужно производить, и они должны быть эффективными.

Что касается британского штамма, во-первых, он более контагиозный, заразный, этот штамм вызывает более тяжелые клинические проявления. За счет так называемых перекрестных реакций все-таки будут защищать. Руководитель Росздраввнадзора Анна Попова озвучила, что, по данным ученых-производителей вакцины «Спутник V», однозначно будут защищать. Мы надеемся на это.

- Будете ли Вы сами вакцинироваться?

- Я бы провакцинировалась, конечно. Я перенесла уже коронавирусную инфекцию относительно недавно. Со своей стороны я хочу сказать огромное спасибо все медикам: на примере нашей семьи, как часы работала вся медицинская служба, начиная с районной поликлиники и участковых врачей, медсестер, до мобильных бригад. Анализы ПЦР бесплатно были сделаны.

Считается, что через шесть месяцев после перенесенного коронавируса при определении титра антител нужно решать вопрос о необходимости вакцинации.

- Известно ли, сколько казахстанцев имеют антитела к вирусу?

- Это очень сложный вопрос. Насколько мне известно, в какой-то степени локально проводились исследования. У нас есть Научно-практический центр мониторинга и санэпидэкспертизы, который расположен в Нур-Султане и филиал есть в Алматы. Они в рамках научных исследований изучали антитела. Поскольку полностью все население проверить на антитела не представляется возможным, потому что часто наши молодые граждане бессимптомно переносят и чувствуют себя хорошо. Тем не менее существуют наработки наших коллег, которые изучают это на ограниченном контингенте, а полностью все население на антитела проверить невозможно и нет необходимости.

- Спасибо за беседу!





Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.