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Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК

14 Января 2023, 12:16
Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы подвели предварительные итоги голосования на выборах депутата в Сенат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В качестве выборщиков от Алматы зарегистрирован 38 депутатов маслихата, но голосовали 37 из них, что составляет 97%.

По данным ТИК, по предварительным результатам голосования наибольшее количество голосов набрала советник председателя правления АО «Центр развития города Алматы» Жанна Асанова. Ее кандидатуру поддержали 23 избирателя.

За директора общественного фонда «Youthart» Кристину Бекмурзаеву проголосовали 3 человека, за директора ГККП «Алматинский государственный колледж сервиса и технологий» Жаркын Жаниязову – 2 выборщика, за акима Жетысуского района Алматы Гульнару Кокебаеву - 8 человек.

Еще один депутат проголосовал «Против всех».

Ранее сообщалось, что на мандат сенатора от Алматы претендуют четыре человека - все они женщины.



Фото: пресс-служба ТИК Алматы
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