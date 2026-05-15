    Жания Бекмухамбетова выиграла золото международного турнира в Ташкенте

    Казахстанская спортсменка Жания Бекмухамбетова завоевала золотую медаль на престижном турнире по настольному теннису серии WTT Youth Contender, который прошел в Ташкенте (Узбекистан), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: Федерация настольного тенниса РК

    Как сообщает Национальный олимпийский комитет, спортсменке не было равных в возрастной категории U13.

    По ходу соревнований Бекмухамбетова провела шесть матчей. Каждый из них завершился не победой.

    В финале наша теннисистка обыграла Ясмину Назарову (Узбекистан) со счётом 3:0 (11:7, 11:3, 11:7).

    В мировом рейтинге Бекмухамбетова занимает седьмое место.

    Ранее сообщалось, что две бронзы выиграли казахстанцы на турнире по настольному теннису в Турции.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор