Жанибек Алимханулы улучшил положение в рейтинге ESPN

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт телеканала ESPN опубликовал актуальную версию рейтингов боксеров всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В среднем весе, где лидером является чемпион мира WBC Джермалл Чарло, Геннадий Головкин сохранил вторую строчку. Третье место занимает обладатель пояса WBO Деметриус Андраде. Другой представитель Казахстана Жанибек Алимханулы поднялся с девятой позиции на седьмую.

Полностью ТОП-10 средневесов по версии ESPN выглядит так:

1 (1). Джермалл Чарло (США)

2 (2). Геннадий Головкин (Казахстан)

3 (3). Деметриус Андраде (США)

4 (4). Риота Мурата (Япония)

5 (5). Хайме Мунгия (Мексика)

6 (7). Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

7 (9). Жанибек Алимханулы (Казахстан)

8 (-). Карлос Адамес (Доминиканская Республика)

9 (-). Эрисланди Лара (Куба)

10 (10). Эскива Фалькао (Бразилия)