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    09:37, 10 Март 2022 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы улучшил положение в рейтинге ESPN

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт телеканала ESPN опубликовал актуальную версию рейтингов боксеров всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В среднем весе, где лидером является чемпион мира WBC Джермалл Чарло, Геннадий Головкин сохранил вторую строчку. Третье место занимает обладатель пояса WBO Деметриус Андраде. Другой представитель Казахстана Жанибек Алимханулы поднялся с девятой позиции на седьмую.

    Полностью ТОП-10 средневесов по версии ESPN выглядит так:

    1 (1). Джермалл Чарло (США)
    2 (2). Геннадий Головкин (Казахстан)
    3 (3). Деметриус Андраде (США)
    4 (4). Риота Мурата (Япония)
    5 (5). Хайме Мунгия (Мексика)
    6 (7). Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
    7 (9). Жанибек Алимханулы (Казахстан)
    8 (-). Карлос Адамес (Доминиканская Республика)
    9 (-). Эрисланди Лара (Куба)
    10 (10). Эскива Фалькао (Бразилия)


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