09:37, 10 Март 2022 | GMT +6
Жанибек Алимханулы улучшил положение в рейтинге ESPN
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт телеканала ESPN опубликовал актуальную версию рейтингов боксеров всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В среднем весе, где лидером является чемпион мира WBC Джермалл Чарло, Геннадий Головкин сохранил вторую строчку. Третье место занимает обладатель пояса WBO Деметриус Андраде. Другой представитель Казахстана Жанибек Алимханулы поднялся с девятой позиции на седьмую.
Полностью ТОП-10 средневесов по версии ESPN выглядит так:
1 (1). Джермалл Чарло (США)
2 (2). Геннадий Головкин (Казахстан)
3 (3). Деметриус Андраде (США)
4 (4). Риота Мурата (Япония)
5 (5). Хайме Мунгия (Мексика)
6 (7). Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
7 (9). Жанибек Алимханулы (Казахстан)
8 (-). Карлос Адамес (Доминиканская Республика)
9 (-). Эрисланди Лара (Куба)
10 (10). Эскива Фалькао (Бразилия)