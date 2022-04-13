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    19:06, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы улучшил положение в очередном рейтинге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Badlefthook.com представил обновленную версию рейтингов боксеров во всех весовых категориях, включая средний, где выступают казахстанцы Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победа GGG над Риотой Муратой сместила японца с четвертой позиции на девятую. Это оказалось на руку Алимханулы, который поднялся с седьмого на шестое место. Головкин сохранил лидерство, второе и третье места, соответственно, занимают Джермалл Чарло и Деметриус Андраде.

    Отметим, что аналогичным образом Жанибек смог получить повышение в рейтинге авторитетного издания The Ring.

    Топ-10 средневесов по версии Badlefthook.com выглядят следующим образом:

    1. Геннадий Головкин

    2. Джермалл Чарло

    3. Деметриус Андраде

    4. Крис Юбэнк-младший

    5. Хайме Мунгия

    6. Жанибек Алимханулы

    7. Карлос Адамес

    8. Сергей Деревянченко

    9. Риота Мурата

    10. Феликс Кэш


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