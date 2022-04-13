Жанибек Алимханулы улучшил положение в очередном рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Badlefthook.com представил обновленную версию рейтингов боксеров во всех весовых категориях, включая средний, где выступают казахстанцы Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победа GGG над Риотой Муратой сместила японца с четвертой позиции на девятую. Это оказалось на руку Алимханулы, который поднялся с седьмого на шестое место. Головкин сохранил лидерство, второе и третье места, соответственно, занимают Джермалл Чарло и Деметриус Андраде.

Отметим, что аналогичным образом Жанибек смог получить повышение в рейтинге авторитетного издания The Ring.

Топ-10 средневесов по версии Badlefthook.com выглядят следующим образом:

1. Геннадий Головкин

2. Джермалл Чарло

3. Деметриус Андраде

4. Крис Юбэнк-младший

5. Хайме Мунгия

6. Жанибек Алимханулы

7. Карлос Адамес

8. Сергей Деревянченко

9. Риота Мурата

10. Феликс Кэш