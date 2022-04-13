19:06, 12 Апрель 2022 | GMT +6
Жанибек Алимханулы улучшил положение в очередном рейтинге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Badlefthook.com представил обновленную версию рейтингов боксеров во всех весовых категориях, включая средний, где выступают казахстанцы Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Победа GGG над Риотой Муратой сместила японца с четвертой позиции на девятую. Это оказалось на руку Алимханулы, который поднялся с седьмого на шестое место. Головкин сохранил лидерство, второе и третье места, соответственно, занимают Джермалл Чарло и Деметриус Андраде.
Отметим, что аналогичным образом Жанибек смог получить повышение в рейтинге авторитетного издания The Ring.
Топ-10 средневесов по версии Badlefthook.com выглядят следующим образом:
1. Геннадий Головкин
2. Джермалл Чарло
3. Деметриус Андраде
4. Крис Юбэнк-младший
5. Хайме Мунгия
6. Жанибек Алимханулы
7. Карлос Адамес
8. Сергей Деревянченко
9. Риота Мурата
10. Феликс Кэш