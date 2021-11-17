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Жанибек Алимханулы проведет самый большой бой в своей карьере

17 Ноября 2021 18:00
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Жанибек Алимханулы проведет самый большой бой в своей карьере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 ноября в Лас-Вегасе (утро 21 ноября в Казахстане) казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) проведет бой против бывшего чемпиона мира из Франции Хассана Ндама Нжикама (38-5, 21 KO). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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По информации BoxRec.com, на кону в поединке будет стоять принадлежащий Жанибеку титул чемпиона WBO Global в среднем весе. Сам портал оценил предстоящий бой в четыре звезды — на сегодня это наивысший показатель в карьере казахстанца, до этого он лишь однажды проводил «трехзвездочный» поединок.
Рейтинг боев на BoxRec.com основывается на общем статусе вечера бокса, уровне соперников, а также наличии и престижности титулов на кону.
Главным событием шоу в Лас-Вегасе станет поединок Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) — Шон Портер (31-3-1, 17 КО).


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