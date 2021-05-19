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Жанибек Алимханулы получил самый большой бой в карьере

19 Мая 2021 23:00
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Жанибек Алимханулы получил самый большой бой в карьере

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com оценил предстоящий бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (9-0, 5 КО) с американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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BoxRec поставил этому поединку три звезды из пяти — для Алимханулы это самая высокая оценка в его профессиональной карьере. Что касается Бранта, то он провел даже один «пятизвездочный» бой — против японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО).

Бой Алимханулы — Брант состоится 26 июня в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Напомним, ранее Роб Брант был «регулярным» чемпионом мира в среднем весе по версии WBA. Что касается Жанибека Алимханулы, то он является чемпионом WBO Global в 160 фунтах.





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#Спорт  
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