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Жанибек Алимханулы отреагировал на слова Президента и сделал заявление
27 Августа 2022 18:44

Жанибек Алимханулы отреагировал на слова Президента и сделал заявление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы в своем Instagram ответил Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелулы, большое спасибо за поздравление!

Я рад, что стал новым чемпионом мира Нового Казахстана и осчастливил страну.

Четыре года назад мы отправились в Америку, чтобы творить историю. Сегодня я стал первым казахстанцем, завоевавшим титул чемпиона мира по версии WBO! Теперь о «Казахском стиле» пишут мировые спортивные журналисты!

Мы только начали! Даст Бог, мы станем чемпионами мира в четырех весовых категориях! Мы покажем всему миру, что «Казахский стиль» — уникальный и сильный стиль, оставим его в истории!» - написал Алимханулы.


Фото:sports.kz





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