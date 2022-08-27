Жанибек Алимханулы отреагировал на слова Президента и сделал заявление
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы в своем Instagram ответил Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелулы, большое спасибо за поздравление!
Я рад, что стал новым чемпионом мира Нового Казахстана и осчастливил страну.
Четыре года назад мы отправились в Америку, чтобы творить историю. Сегодня я стал первым казахстанцем, завоевавшим титул чемпиона мира по версии WBO! Теперь о «Казахском стиле» пишут мировые спортивные журналисты!
Мы только начали! Даст Бог, мы станем чемпионами мира в четырех весовых категориях! Мы покажем всему миру, что «Казахский стиль» — уникальный и сильный стиль, оставим его в истории!» - написал Алимханулы.
Фото:sports.kz