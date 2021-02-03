Жанибек Алимханулы отменил возвращение на ринг в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) не сможет выступить на вечере бокса в Алматы 27 февраля, сообщает Sports.kz.

Как проинформировала команда спортсмена, Жанибек получил травму во время тренировки и был вынужден сняться с поединка. Ожидается, что теперь возвращение казахстанца на ринг состоится в конце весны или начале лета.

Отметим, что соперник Жанибека Алимханулы по февральскому бою пока не был известен.

Свой последний на сегодняшний день поединок «Казахский стиль» провел в октябре прошлого года в Лас-Вегасе, в нем он во втором раунде нокаутировал аргентинца Гонсало Корию (16-4, 6 КО). Этот бой стал для Алимханулы единственным в 2020 году.





