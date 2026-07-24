Жанибек Алимханулы может стать обязательным претендентом на титул WBO в новом весе

Бывший объединенный чемпион мира по боксу в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы после отказа от своего титула WBO надеется в скором времени получить титульный бой в более тяжелой весовой категории, передает корреспондент агентства Kazinform.

33-летний Жанибек Алимханулы, отказываясь от пояса в среднем весе, запросил включение его в рейтинг суперсреднего веса. Как оказалось, в случае положительного для него развития событий он вполне может подняться на вершину рейтинга в своей новой весовой категории.

— Теоретически, Жанибек может запросить статус обязательного претендента в более высокой весовой категории, основываясь на своем статусе непобежденного бывшего чемпиона мира. Остается выяснить, рассмотрит ли комитет такой запрос и позволит ли ему стать обязательным претендентом на титул Хамзы Шираза, — заявил президент WBO Густаво Оливьери изданию The Ring.

Тем не менее, глава WBO подчеркнул, что если непобежденный казахстанский боксер подаст запрос не только на включение в рейтинг суперседнего веса, но и на бой за титул в новом весе, это не будет ускоренным путем к новому чемпионству, учитывая, что его дисквалификация останется в силе до декабря 2026 года.

Напомним, что Жанибек Алимханулы (17-0, 12 нокаутов) готовился к объединительному бою за три пояса с обладателем титула WBA Эрисланди Ларой 6 декабря 2025 года. Однако в ходе предматчевого теста VADA у него был обнаружен мельдоний, что привело к положительному результату на допинг, и эта новость стала известна в начале недели перед боем.

WBO дисквалифицировала казахстанского боксера на год, но не лишила его чемпионского статуса, в отличие от IBF.