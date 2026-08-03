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    Жанибек Алимханулы без боя вошел в топ-2 рейтинга WBO в новом весе

    Всемирная боксерская организация WBO обновила мировые рейтинги во всех весовых категориях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жанибек Алимханули
    Фото: sports.kz

    После обновления табеля о рангах WBO на втором месте в суперсреднем весе значится казахстанский непобежденный боксер Жанибек Алимханулы. Впереди него только легендарный мексиканец Сауль Канело Альварес, а также чемпион мира WBO британец Хамза Шираз.

    Второе место в рейтинге открывает для Алимханулы возможность проведения больших боев с лидерами дивизиона.

    Напомним, что Алимханулы свой последний на данный момент бой провел 5 апреля 2025 года в Астане, где он победил нокаутом француза Анауэля Нгамиссенге. Это был поединок в среднем весе, казахстанец успешно защитил титулы чемпиона мира WBO и IBF. В декабре накануне объединительного боя в среднем весе с чемпионом мира WBA допинг-проба Алимханулы показала положительный результат, бой не состоялся, боксер дисквалифицирован до декабря 2026 года и лишен титула IBF, но за ним был сохранен пояс WBO.

    Недавно Жанибек Алимханулы отказался от титула WBO в среднем весе и заявил о переходе в более тяжелый вес - суперсредний.

    Спорт Бокс Жанибек Алимханулы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор