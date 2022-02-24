Жандос Шаймарданов назначен руководителем Бюро национальной статистики
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Шаймарданов Жандос Нурланович назначен руководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Жандос Шаймарданов родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области.
Окончил Йоркский Университет (Великобритания) по программе «Болашак» (2009), с пециальность «Экономика и финансы».
Трудовой стаж:
- главный эксперт Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2009-2010);
- менеджер АО ФНБ «Самрук-Казына» (2010-2013);
- советник министра экономики и бюджетного планирования (2013-2014);
- Директор департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики РК (2014-2016);
- директор департамента, управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» (2016-2019);
- председатель правления АО «QazTech Ventures» (2019-2020);
с 2020 года занимал должность директора департамента денежно-кредитной политики Национального Банка РК.
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