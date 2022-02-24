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Жандос Шаймарданов назначен руководителем Бюро национальной статистики

24 Февраля 2022 18:06
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Жандос Шаймарданов назначен руководителем Бюро национальной статистики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Шаймарданов Жандос Нурланович назначен руководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Жандос Шаймарданов родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Йоркский Университет (Великобритания) по программе «Болашак» (2009), с пециальность «Экономика и финансы».

Трудовой стаж:

- главный эксперт Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2009-2010);

- менеджер АО ФНБ «Самрук-Казына» (2010-2013);

- советник министра экономики и бюджетного планирования (2013-2014);

- Директор департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики РК (2014-2016);

- директор департамента, управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» (2016-2019);

- председатель правления АО «QazTech Ventures» (2019-2020);

с 2020 года занимал должность директора департамента денежно-кредитной политики Национального Банка РК.


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#Назначения   #Статистика  
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