Жандос Шаймарданов назначен руководителем Бюро национальной статистики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Шаймарданов Жандос Нурланович назначен руководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Жандос Шаймарданов родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Йоркский Университет (Великобритания) по программе «Болашак» (2009), с пециальность «Экономика и финансы».

Трудовой стаж:

- главный эксперт Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2009-2010);

- менеджер АО ФНБ «Самрук-Казына» (2010-2013);

- советник министра экономики и бюджетного планирования (2013-2014);

- Директор департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики РК (2014-2016);

- директор департамента, управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» (2016-2019);

- председатель правления АО «QazTech Ventures» (2019-2020);

с 2020 года занимал должность директора департамента денежно-кредитной политики Национального Банка РК.