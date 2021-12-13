Жандос Нурмаганбетов назначен вице-министром энергетики РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Нурмаганбетов Жандос Демесинович назначается на должность вице-министра энергетики РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передат МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.
Жандос Нурмаганбетов родился в 1981 году в Жамбылской области.
Окончил Карагандинский государственный университет им Е.А. Букетова, Университет международного бизнеса, Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, АО «Университет КИМЭП».
Трудовую деятельность начал в 2003 году в частных структурах.
В 2005-2010 гг — генеральный директор АО «Кызылординская РЭК».
В 2011-2013 гг — председатель правления АО НК «СПК «Кызылорда».
С 2013 по 2019 годы трудился в частной компании.
С 2020 года и по настоящее время занимал должность Управляющего директора по стратегии и развитию АО «KEGOC».
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