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Жандос Нурмаганбетов назначен вице-министром энергетики РК

13 Декабря 2021 10:22
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Жандос Нурмаганбетов назначен вице-министром энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Нурмаганбетов Жандос Демесинович назначается на должность вице-министра энергетики РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передат МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

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Жандос Нурмаганбетов родился в 1981 году в Жамбылской области.

Окончил Карагандинский государственный университет им Е.А. Букетова, Университет международного бизнеса, Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, АО «Университет КИМЭП».

Трудовую деятельность начал в 2003 году в частных структурах.

В 2005-2010 гг — генеральный директор АО «Кызылординская РЭК».

В 2011-2013 гг — председатель правления АО НК «СПК «Кызылорда».

С 2013 по 2019 годы трудился в частной компании.

С 2020 года и по настоящее время занимал должность Управляющего директора по стратегии и развитию АО «KEGOC».


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#Правительство РК   #Минэнерго РК  
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